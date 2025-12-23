張文母匯82萬金援！與父兄「感情疏離」原因曝：忌妒哥哥功課好、有資源

記者林盈君／綜合報導

19日晚間，27歲男子張文涉隨機殺人，利用煙霧彈及汽油彈製造煙霧引發恐慌，再趁機持刀揮砍，最終釀4死11傷慘劇。而警方查出，張文從保全業離職後就無收入，但細查其金流，發現張文母親疑擔心兒子生計，3年間多次匯款達82萬元，據悉，張文與母親感情較好，與父親及哥哥感情較疏離，疑似跟父親希望張文從事科技業相關，卻與他的興趣相悖有關。

張文涉利用煙霧彈及汽油彈引發恐慌，再趁機持刀揮砍，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文父親是竹科工程師退休，媽媽則是傳產業會計人員，哥哥也擔任工程師。張文高中時期選擇餐飲專業，希望之後可以當廚師，但疑似不被家人認可，考上大學後改就讀資訊相關。

有知情人士指出，張父希望2個兒子都擔任工程師，不過張文課業上比哥哥略差，且興趣也不在資訊工程方面，因此叛逆不服從爸爸，但又忌妒哥哥功課好，擁有很多家裡資源，兄弟之間感情疏離，相較之下，張文跟媽媽感情較好。

張文涉利用煙霧彈及汽油彈引發恐慌，再趁機持刀揮砍，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

而張文遭軍隊汰除之後，先到台中擔任保全業，不過疑因不適應、與同事發生口角，任職1年多之後就離職，再來就北上租屋，但他自離職後就0收入。期間，張母擔心兒子生計，先是於2023年3月間，匯款一筆45萬元給張文，之後每隔3個月，就陸續匯款3到4萬元，3年下來共匯款37萬元，總計82萬元，而張母還幫忙繳交罰單及停車費用，連電話費也幫忙繳納，未料卻發生隨機殺人悲劇，警方還在持續調查犯案動機。

張文釀4死11傷慘劇，案發前往誠品南西店踩點。（圖／翻攝畫面）

張文涉利用煙霧彈及汽油彈引發恐慌，再趁機持刀揮砍，釀4死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

