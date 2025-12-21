張文母校發聲！虎尾科大揭在校表現：各方面都正常、未有異常輔導紀錄

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文在犯案完逃亡過程中，因被警方包圍、最終在南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷，引發社會恐慌。據了解，張文畢業於雲林虎尾科技大學，針對此事，校方也發聲指出，張文在校修業期間不論學業、品行、心理等面向皆表現正常，無任何偏差行為，亦未有相關異常輔導紀錄。

捷運台北車站、中山商圈19日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文在犯案完逃亡過程中，因被警方包圍、最終在南西誠品墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

虎尾科大表示，經查確認張文確為109年度畢業校友，校方學務與教務單位深入查實，該犯嫌在校修業期間，學業與操行成績上皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差情況出現。輔導單位資料中顯示，該犯嫌亦未曾有相關異常輔導紀錄，上述資訊總結，該犯嫌在校就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。

虎尾科大指出，張文畢業後未曾與母校師生互動聯繫，也未於畢業後再參加校內相關活動，對於本次事件發生，校方也深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。

虎尾科大強調，截至目前為止，相關單位尚未與本校聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案，校方將不再發表任何言論，特此說明。

