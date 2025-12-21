張文母校被網友起底 校方：曾獲4小功、25支嘉獎

台北車站、捷運中山站19日發生重大隨機殺人案，27歲嫌犯張文殺害3人後墜樓亡，釀4死11傷悲劇。事後張文的身分陸續被起底，疑似曾就讀桃園楊梅某高職餐飲科建教班，對此校方回應，無法確認校友「張文」是否為嫌犯，不過他在就學期間表現良好。

嫌犯張文正面照曝光。（圖／翻攝畫面）

張文臉書照片被網友曝光後，根據警方確認，照片中男子配戴眼鏡，外型看似陽光，與冷血殺人的行為形成強烈對比。有人起底他曾就讀永平高商餐飲科建教班，更有同學透露，張文在校成績普通，雖性格孤僻，與其他同學互動較少，但是當同學需要幫助時，張文不會拒絕幫忙，也沒有其他偏差行為。

張嫌在台北車站投擲煙 霧 彈。（圖／中天新聞）

校方則回應，確實有同名同姓之人，但已畢業超過10年，班導也已退休，無法確認是否為同一人。而曾就讀該校的張文成績優異，學年平均成績都超過85分，3年來共累積4支小功、25支嘉獎，在學表現良好。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

