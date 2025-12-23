張文母2年金援82萬

北捷隨機攻擊案嫌犯張文自保全工作離職後零收入，全靠母親陸續匯入的八十二萬金援度日，圖為張文在超商取貨。 （記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

針對十九日發生在台北車站及中山站周邊的重大隨機攻擊事件，台北市警察局刑事警察大隊於二十三日召開「一二一九台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會。大隊長盧俊宏指出，造成四人死亡（含兇嫌）、十一人受傷的張姓嫌犯，經查自一一二年八月離職後即無固定收入，生活開銷全仰賴過去存款及母親資助，近兩年母親匯款總額高達新台幣八十二萬元，但張嫌犯案前帳戶餘額僅剩三十九元。此外，警方還原其行蹤發現，張嫌於案發前一日曾前往誠品南西店勘查地形，預謀犯案意圖明顯。

廣告 廣告

警方專案小組清查張嫌名下金融帳戶，確認其擁有中華郵政、元大、台銀及中信等四個帳戶。其中元大為過去保全工作的薪轉戶，離職後已結清；台銀及中信帳戶則長年未有交易紀錄。張嫌主要使用的中華郵政帳戶顯示，其經濟來源高度依賴母親。

據調查，張嫌父親為退休竹科工程師，母親則是傳產退休會計，家境小康。母親自一一二年三月曾單筆匯款四十五萬元，其後每季固定匯入三萬至六萬元不等，近兩年累計資助金額約八十二萬元。然而張嫌花費無度，生前幾乎將積蓄揮霍殆盡，另有部分現金存入紀錄，警方正進一步釐清是否為打零工所得。

在犯案工具與計畫方面，專案小組查出張嫌所持有的十三把刀械全數透過網路平台購買，並至超商取貨。其中包括三把單價約二千三百元至二千七百元的長刀，以及十把單價六百餘元的短刀。警方擴大調閱監視器發現，張嫌於案發前一日、即十二月十八日晚間六時四十七分，獨自前往誠品南西店，先至五樓確認通往頂樓的動線，隨後更向服務台謊稱欲拍攝對面耶誕樹，試圖進入未開放的頂樓區域遭拒。警方據此研判，張嫌經過縝密場勘與規劃，並非臨時起意。

至於關鍵的數位證據，張嫌做案用的筆記型電腦因遭其焚毀，刑事局鑑識中心正全力搶修硬碟資料；另有二台平板電腦設有密碼，警方已委由業者協請美國原廠協助解密。張嫌所持兩支手機中，一支因欠費逾二千元僅能上網，另一支則於今年十月底停話，通聯紀錄僅顯示與房東聯繫租務。

盧俊宏呼籲，若民眾知悉張嫌之交往背景、打工處所或購買兇器細節，請撥打０二-二三八一七二六三或一一０專線提供線索，以利警方盡速釐清確切犯案動機。