張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界

台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。

台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷。 （圖／中天新聞）

沈政男在臉書發文分析，張文犯案後隨即登上商業大樓頂樓，卸下裝備後墜樓，加上事前火燒租屋處，可推論早有輕生想法。他直言警方與治安專家竟稱非輕生傾向，顯示各界對隨機殺人成因相當陌生。

針對張文與2014年台北捷運隨機殺人案凶手鄭捷的相似處，沈政男指出兩人求學階段表現均無異樣、無前科，但都曾遭遇挫折。他強調關鍵在於是否造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊最核心，「好像被人踩在腳底下」。遭受此傷害後，若怨恨與報復力道強到無法控制，就會導向輕生出路。

沈政男直言張文比鄭捷「更決絕」，與家人斷聯並燒毀租屋處與筆電，呈現「一個人對抗世界」心態。他分析張文四處縱火是為調離警方，施放煙霧彈則為製造混亂，同時讓自己看不清受害者面貌，下手可更兇殘。

沈政男直言張文比鄭捷「更決絕」，呈現「一個人對抗世界」心態。（圖／中天新聞）

沈政男引述美日研究指出，隨機殺人犯案者多為年輕男性、單人犯案、社交孤立、工作經濟不穩定、曾遭霸凌羞辱，對社會懷有恨意且想藉此出名。他也提出一個觀點：鄭捷已被烈士化，後續犯案者不只模仿，更對其犯行表達崇拜。

沈政男表示，大規模隨機殺人常見自戀型人格，渴望關注卻總遭挫折羞辱，產生怨恨報復之心。他預警隨著社會型態改變，此類事件將越來越多，因許多人越來越孤立，陷入負面循環卻無外界提點。

沈政男試圖同理犯案者心境：「這個社會不在乎我，我又何必在乎你們？」他引用一句話：「殺一個人是殺人，殺一群人就只是一個數字。」指出大規模隨機殺人把人當成數字，也把同理心蒙蔽，只看到自己的挫折與仇恨。

