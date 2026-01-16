張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵

去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。

張文穿雨衣進入北捷。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，張文父親是退休工程師，母親則是會計師，哥哥也隨父親成為工程師，家庭屬於典型「嚴父慈母」型態。張文在求學與軍旅過程中均未受到霸凌，反而因為成長於這樣的家庭環境，長期陷入「成就不如預期」的自卑感。

廣告 廣告

成為志願役後的張文，在軍中表現平平，這讓父親相當失望。張父曾要求他至少要當上士官，才算有所成就，張文卻以「我不想負責」回應，徹底激怒父親。盛怒之下，父親脫口而出「你就是個廢材」，這句話成為父子決裂的關鍵轉折點。

張文父母在公開場合下跪致歉。（圖／塗豐駿攝）

父子發生衝突後，張文自此與外界完全斷聯，不僅切斷所有社交關係，連原生家庭也不例外，這樣的狀態持續長達2年。母親心急如焚，不斷透過LINE傳訊息關心，卻始終得不到回應，訊息要麼顯示已讀但無人回覆，要麼根本未讀。

面對音訊全無的兒子，張母仍定期將錢匯入他的帳戶。她認為，只要帳戶裡的錢有被動用，就代表兒子還活著、還安全。每次看到款項被提領，她便稍微安心。然而，張母怎樣也沒想到，這些匯款最終被兒子用來購置犯案武器，成為釀成悲劇的資金來源。

檢警分析研判張文犯案動機。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度

美股四大指數齊漲！台積電財報給力 ADR上揚逾4％

5000億美元投資換對等關稅15% 首波232優惠入列