張文沉迷越南屠夫分屍片！父罵「廢材」斷聯2年

台北地檢署15日偵結震驚社會的中山隨機殺人案，因嫌犯張文已死亡予以不起訴處分。檢警深入調查張文的成長背景及犯案動機，揭露一連串令人不寒而慄的線索。

現年27歲的張文出身標準「嚴父慈母」家庭，父親為工程師，母親擔任會計師，哥哥同樣從事工程師工作。張文雖考上高中，卻堅持就讀桃園某高職餐飲科，期間向父母抱怨實習辛苦，最後在父母要求下勉強完成學業。大學就讀虎尾科大期間，張文表示不想考研究所想直接當兵，引發與父親激烈爭執。父親要求他至少當個士官才算有成就，張文冷回「我不想負責」，遭父親痛罵「你就是個廢材」，成為父子關係破裂導火索。

此後張文徹底封閉自己，與家人斷聯長達2年。母親頻頻傳送LINE關心均被已讀不回或不讀不回，只能每3個月匯款3至6萬元到張文戶頭，透過金額被提領來確認兒子是否還活著。

檢警在張文數位足跡中發現驚人線索。他不僅長期關注國內外隨機殺人事件，更大量蒐集「越南屠夫」分屍兇殺案相關新聞與照片。所謂「越南屠夫」是指57歲公務員段文生犯下的重大兇殺案，他殺害同性別被害人後將分屍過程拍攝成影片，並流入暗網販售。

張文於2024年9月建立名為「Dead」的資料夾，專門存放越南屠夫案的新聞截圖與網路流傳影像。檢方比對發現，他反覆搜尋相關關鍵字，長時間瀏覽案件細節，並與其他分屍、隨機殺人案件一併收藏。除此之外，張文密集關注日本、美國、瑞典、澳洲等地的隨機殺人或槍擊事件，多次回頭觀看鄭捷捷運隨機殺人案報導。2024年6月至2025年12月間，他累積超過1800筆與隨機暴力相關的搜尋紀錄。

檢警分析，張文對越南屠夫案的關注，與其瀏覽「Ryona」等暴力性幻想內容交織，逐漸形塑對血腥、痛苦與死亡的扭曲想像，最終轉化為實際行動。3名專家學者鑑定，張文是為引發社會關注及造成社會震撼，並結合高度計畫性的表達式暴力行為。

值得一提的是，高雄市警察局長林炎田在偵辦期間親自率隊訪查張文胞兄並製作筆錄，展現事必躬親的辦案風格。林炎田將於今日接任台北市警察局長。

張文父母在解剖當天當眾下跪道歉，表示對社會造成嚴重損害及對受害人家屬造成無法彌補的傷害深感歉意。

