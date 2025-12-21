張文沒工作卻有錢租房買煙霧彈 高大成：應查金流

即時中心／綜合報導

桃園一名27歲嫌犯張文，先焚燒在北市的租屋處後，前往北車及中山施放煙霧彈及隨機砍人，造成嚴重死傷，最終逃至誠品南西頂樓墜樓身亡，消息一出受到各界高度討論。對此，知名法醫高大成今（21）日受訪則質疑，對方1、2年沒工作，卻有錢買煙霧彈還有租房子，因此他認為應該要查金流。

高大成今日下午接受媒體聯訪，有媒體詢問，張文是真的想跑還是死意已決？跳樓的時候，是頭朝下還是腳朝下有差別嗎？對此，高大成分析，張文有8成的機率是真的想逃跑，因為張文把以前的住處都燒掉，就是要湮滅證據，不想讓別人追到他，「人家抓不到你，就沒有畏罪自殺的問題」。

接著，高大成進一步說明，如果是真的想自殺，通常是頭朝地；如果是想逃，則是腳朝地居多，可以透過解剖看骨折的位置以及體內出血狀況，來釐清事實真相。

同時，高大成質疑，張文有1、2年沒工作，買煙霧彈還有租房子的錢從哪裡來？因此媒體追問，建議警方應該朝哪個方向偵辦？高大成則說自己不敢教警方辦案，但他認為應該要查金流。

