張文沒工作卻「用高檔刀行凶」背後恐有金主？高大成：解剖先查有無吸毒

記者林意筑／台北報導

張文犯案後從容爬上頂樓，警方趕抵時他已墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上誠品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇，檢警預計23日下午2時進行解剖。對此知名法醫高大成質疑。張文2年沒工作，卻能購買全身裝備及高檔刀具，加上恐有第2支手機在使用，且於犯案前已丟棄，或是有其他聯絡方式才未被發現，以上均可透過驗屍來查明他墜樓意圖。

廣告 廣告

張文前往台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈後揮刀行凶，最終跑上誠品南西店6樓畏罪墜樓身亡。（圖／民眾提供）

案件發生後，外界有不少聲音懷疑，張文利用紙箱緩衝來逃亡，雖然有警方表示不認同，說明紙箱無法承重物，且從頂樓處往下查看不容易察覺有紙箱，若張文想逃逸也可直接從1樓離開。也指出，張文犯案後爬上頂樓，並將眼鏡、手錶、護膝及刀械擺放在地，此舉與部分輕生者輕生前整理個人物品的行為相似，認為「這是他自己的選擇」。

法醫高大成認為要查明張文的金流，釐清背後是否有集團資助。（圖／資料照）

高大成今日受訪時提出不同見解，認為張文可能為了減輕身上重量才將裝備脫去，「覺得跳在紙箱上不會死，還有機會脫逃」，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺，「如果想尋短直接跳即可，不必大費周章脱去裝備」。另外，由於張文已2年未與家人聯繫，雖然期間母親曾給過他些許金錢，但仍不足以在外租屋生活，又購買全身裝備、高檔刀具等，對此高大成也質疑「金錢從何而來？」，甚至懷疑張文背後可能有集團在控制，強調「只要查明金流，就可揪出幕後是否有集團資助」。

至於警方在張文手機內沒查到相關資料，高大成則認為，應該不是沒有，而是他可能有2支手機，另1支在犯案前已被丟棄，或是可能還有其他聯絡方式。至於張文是否有吸毒、酒精或毒藥物等情形，都可待負責法醫進一步解剖後釐清查明。

張文在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈後無差別砍人。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

回顧案件發生經過，張文19日下午5時許在捷運北車M7出口丟出4顆煙霧彈，有名余姓男子見狀上前制止卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治，事後張文返回旅館疑似稍作休息、重整裝備，又於傍晚6時許前往中山商圈發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈後，闖入人群中揮刀砍人，又跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終一路跑上百貨頂樓畏罪墜樓死亡，共造成4死11傷，其中還有6人仍留院治療中。

更多三立新聞網報導

北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了

張文刺殺3人後「這1舉動」與輕生者相似！警揭關鍵：跳紙箱逃逸可能性低

北捷殺人魔張文是學霸？校方一查「3年獲29功獎」學期成績均奪高分

北捷殺人魔張文被起底！「正面照」曝光 高中同學爆：他內向又孤僻

