張文沒工作錢從哪來？業界爆「現金班保全」亂象

台北車站19日發生隨機攻擊案，造成含凶嫌張文在內4人死亡、11人受傷，案件震驚全國。27歲凶嫌張文的身分背景陸續曝光，引發社會高度關注。

根據檢警調查，張文曾在空軍服役，2022年因酒駕被軍方汰除。2023年6月至2024年6月間，曾在某大型保全公司擔任基層保全，月薪約3萬9千元，若當月有加班及津貼可破4萬元，但僅任職一年即申請離職，之後再無薪資申報紀錄。

台中市保全公會表示，依規定應徵保全者必須素行良好、無重大刑事紀錄，對於張文是否曾在台中保全公司任職仍需進一步釐清。保全業者透露，近年因缺工嚴重，業界出現俗稱「現金班」的機動代班。這類從業人員要求現做現領，不會留下正式紀錄，成為業界的幽靈人口。部分小型業者為節省成本，聘用這些打零工人員，不投勞健保、薪資付現規避稅務支出。這類保全員多半未受完整訓練及背景審查，形成業界亂象。

網紅四叉貓翻出張文過去的學術研究報告，發現張文自永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系。他完成一項題為《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》的研究計畫，該計畫獲政府補助4萬8千元。報告內容直接以張文本人照片作為實作範例，推測影像拍攝於2021年前後。虎尾科大說明，張文於109學年度自資訊工程系畢業，在校期間學業與操行成績正常，未有異常輔導紀錄。

針對網路流傳張文與中共第五縱隊有關的傳言，國安局副局長陳松吉表示，個案還在偵辦中，一切由地檢署或警政單位對外說明。只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

