張文沒用手機？恐已滅證！網：上周六見他M6拍照場勘

幕後有藏鏡人？檢警沒有查扣到張文的手機，甚至他名下號碼，從9月底就沒有任何通聯紀錄，但卻有網友說上周六有看到張文，站在北捷M6出口，拿手機拍照，因為行為怪異，才會印象深刻。難道張文在案發前，已經把手機丟掉滅證？有沒有其他金主或共犯在背後支援他，檢警都要查個清楚。

凶手張文犯下隨機攻擊案件後身亡，留下諸多疑點，檢警要查但是禮拜六禮拜日銀行都休息，而在事發後第一個上班日，檢警要全力追金流。

儘管張文當過一年保全月薪約3萬9，但在去年6月離職後就沒有薪資申報紀錄，無業一年半已經27歲還在用媽媽給的零用錢，每一季生活費3萬，平均一個月拿一萬。

但看看事發當下，他一身專業裝備，身上至少有七把刀械。還用化名「張峰嚴」，花4萬8買煙霧彈，一顆就要兩千。

租屋費也沒在省，選在博愛特區，走到北車捷運站只要1分鐘，每個月租金1萬7，從今年一月承租到現在大約20萬，犯案前還在中山站住3天旅館，價錢約5千，花錢不手軟，還愛吃牛排，錢到底從哪來。

檢警辦案不僅要透過銀行追匯款紀錄，也要查張文有沒有虛擬貨幣冷錢包，有沒有人用不記名的方式私下資助，因為疑點不只這個。

檢警沒有查扣到張文的手機，只查到名下號碼從9月底就沒有任何通聯紀錄，卻也沒有申辦停話，看似完全斷絕與外界電話聯繫，但是是刻意躲追緝還是故意製造假象，有太多未解之謎。

詭異的是卻有網友發文，說自己看過張文用手機，在上周六12月16號下午，在北車捷運Ｍ6出口，有和張文對到眼，當時看到他，用手機螢幕定點連續按盧好幾下快門，因為一般人不會這樣拍，覺得奇怪所以特別有印象。

那現在呢手機去哪了，難道是在滅證？看似縝密的攻擊計畫，有沒有同夥，是不是有人在暗中幫忙，誰是幕後指使者，檢警不放過任何蛛絲馬跡，全力還原。

