張文沿途亂砍！傷者濺血急送醫：記得跟爸媽說我愛他們

北車煙霧彈襲擊嫌犯最後闖進誠品南西店墜樓身亡。





台北捷運台北車站與中山站今（19）日晚間發生重大治安事件，一名27歲男子張文，先後在捷運站內與中山商圈施放多枚煙霧彈，並持刀隨機攻擊路人，造成多名民眾死傷，現場一度陷入混亂。其中一名傷者在被送上救護車前，低語道「記得跟我爸媽說我很愛他們」，讓現場人員瞬間淚崩。

晚間17時24分左右，張文配戴防毒面罩，推著裝滿生存遊戲用煙霧彈的箱子，自捷運北車M7出口開始沿途投擲，至少丟出5顆煙霧彈。一名57歲男子見狀上前試圖制止，卻遭張文以利器攻擊，經送醫搶救後仍不幸身亡。期間另有一名捷運局員工在進行滅火作業時吸入煙霧導致不適，意識清楚送往馬偕醫院治

張文犯案後轉往中山商圈，持煙霧彈及長刀對民眾進行無差別攻擊，短時間內造成多人倒地。整起事件累計造成多人死傷，部分傷者仍在醫院搶救中。

事發當時，有目擊者在社群平台Threads發文指出，自己正在中山站附近的誠品生活購物，突然有兩名女子衝進店內大喊有人持刀，現場顧客瞬間四散逃離。該名目擊者親眼看到黑衣男子沿路攻擊落單行人，其中一名傷者倒地後大量出血。

目擊者表示，自己立即脫下外套替傷者止血，並持續撥打110與119，同時不斷與對方交談，試圖穩定其意識，「後來救護人員終於來了，地上滿是血跡，我的手也沾染了些許。不禁想著，若當時我不在店裡而是在通道上，他是不是就朝我這衝過來了呢？」。傷者在被送上救護車前，曾低聲說出「記得跟我爸媽說我很愛他們」，讓現場人員情緒潰堤。

該篇貼文曝光後迅速引發關注，短時間內累積超過2萬人按讚。許多網友湧入留言，肯定目擊者的勇敢行為，也提醒其留意後續心理狀態，強調在遭遇重大創傷事件後出現情緒反應是正常現象，無需自責，「你做了當下你能做的事情了，提供衛福部政策與PTSD相關圖卡，大家注意心理健康」、「果然女生還是比較有危機意識也很善良知道要大喊說有人拿刀。剛看到另一篇有男生從北車M8出口拍到兇嫌犯案畫面，然後進到星巴克也不跟店員說有人手持煙霧彈有危險，希望大家要有憂患意識還有記得要大喊引起眾人注意」。

警方指出，張文隨後躲入誠品南西百貨，並從約5至6層樓高處墜樓，送醫後於晚間19時42分宣告不治。進一步調查顯示，張文為遭桃園地檢署通緝的通緝犯，涉嫌違反妨害兵役治罪條例。他過去曾任職保全，目前無業，平時居住於台北車站周邊巷弄。警方已扣得其隨身筆記本及通聯資料，將持續釐清其犯案動機與行徑脈絡。

