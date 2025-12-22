張文涉「第五縱隊」瘋傳！國安局：由警政單位對外說明

張文犯下隨機攻擊案件，震驚全台。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站於12月19日晚間爆發隨機攻擊事件，包含嫌犯張文在內，共造成4人死亡。如今網路間一片瘋傳，影射張文的犯案動機與中共第五縱隊有關。對此，國安局副局長陳松吉今（22）日表示，一切將由地檢署或警政單位對外說明。

立法院內政委員會於今日變更議程，並邀集內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長等人，針對張文事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

陳松吉表示，目前案件仍在偵辦中，相關說明以地檢署或警政單位公布為準。他強調，國安局已掌握相關情資，只要檢警單位有任何需求，國安局將視需求，協請國安情報團隊幫助釐清案情，其餘對外說明則由檢察機關或警政單位統一發布。

此外，內政部長劉世芳表示，目前張文案與國外、境外較無關係，比較需要注意的是「網路間的模仿犯」。劉世芳直言，從事件發生後，累計至昨天中午，已有20多則威脅、恐嚇之訊息流傳在網路上。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

金流哪來？張文策畫近2年 化名「張鋒嚴」網購作案工具

孫嘉蕊／我罵的不是人，是制度：捷運治安為何全面失靈

張文餐飲科轉資工系！「人臉辨識」 研究獲國科會補助4.8萬

