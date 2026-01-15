張文涉8罪不起訴！北檢：查無不明資金 動機是表達式暴力犯罪

台北地檢署今日說明張文犯案動機並否定有外界資助，涉犯8罪嫌，因被告身亡不起訴。 圖：取自四叉貓(劉宇)臉書

[Newtalk新聞] 27歲張文去年12月19日犯下隨機砍人案．在台北車站、中山商圈造成4死11傷慘劇，台北地檢署今日召開記者會指出，張文未與他人接觸，無境外可疑資金挹注，認定張文涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂共8罪嫌，因被告已經身亡，依刑事訴訟法規定，做出不起訴處分。

檢方指出，張文個性壓抑、人際關係貧乏，並與家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，具反社會傾向；職涯多自行選擇卻屢逃避，加深其反社會清情節，按照張文金錢管理模式轉變，研判於2023年12月17日即逐漸萌生犯案，並自2024年1月起長期進行事前準備與規劃。

專案小組調查指出，張文有追求大規模傷害及殺人犯意，針對外界懷疑是否有外界資助，本案查無證據顯示張文有不明資金來源或有組織、共犯存在，花費全依靠之前的薪資所得以及母親資助，並未出現任何異常的金流，一天平均只花445元左右。

對於張文最後墜樓，檢方指出是自殺不是意外，張文近視約500度，墜樓前有先將眼鏡摘下，並將隨身物品放在頂樓，並查閱張文詳細記載的犯案計畫，攻擊中山商圈後並無進一步規劃，足見不是意外，而是自殺。

專案小組認為，張文並非衝動型暴力或政治刑恐怖攻擊，其犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

