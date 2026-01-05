張文潔：北市敬老卡不好用 把錢用在對的地方

台北市敬老卡（敬老悠遊卡）主要提供給年滿六十五歲老人。民進黨籍台北市議員張文潔昨（五）日表示，大家一直說敬老卡要「看得到、用得到」，但現在的問題是，長輩不是不想用，而是根本不好用！舉三個例子，第一，搭乘敬老愛心計程車，機器經常故障，有時點數刷不過。

第二，使用範圍看起來很多種，但卻缺乏「健康誘因」；第三，敬老卡點數用不完，不是長輩問題，而是政策設計問題。議員張文潔指出，敬老卡不該是一張「少花錢看更多醫生」的卡，應該是一張鼓勵長輩維持健康、走進社區、持續活動的卡。

因此，張文潔強調，要為台北市長輩爭取一些敬老卡福利，她要求市府做到三件事，第一，改善敬老愛心計程車設備與管理；第二，擴大敬老卡使用範圍，比如超商、藥局、農會等長者必需品採購地點；第三，未用完點數應展延，不要讓福利被浪費掉。

市府不是多花錢，而是把錢用在對的地方！她聽見銀髮長輩的需求，將會持續爭取台北市年長市民的福利！