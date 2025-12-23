張文為什麼不等跨年開車撞人？又有「跟風仔」亂發文被逮！一嫌遭聲押

記者陳弘逸／台北報導

台北捷運近日發生駭人隨機殺人案，社會恐懼尚未平息，然而，卻陸續傳出跟風模仿犯。（圖／翻攝畫面）

台北捷運近日發生駭人隨機殺人案，社會恐懼尚未平息，然而，卻陸續傳出跟風模仿犯，日前市調處發現，林姓男子在網路上貼文提及，「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」等言論，觸動治安敏感神經，檢警調隨即循線逮人，移送地檢署複訊後，檢方認有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

台北市調處12月22日凌晨，發現有人在社群發文，「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論。

林男涉犯刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇等罪，遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

因貼文內容，已涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，經溯源追查，找到發文的林姓男子，隨即報請士林地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及愛股檢察官薛人允指揮偵辦。

後續由所轄士林分局偵查隊執行搜索、拘提涉案人林男到案，並於昨天（23日）詢畢，解送檢方複訊。

檢方複訊後，認為林男涉犯刑法恐嚇公眾、煽惑他人犯罪及恐嚇等罪，有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押必要，向法院聲請羈押。

不良行為，請勿模仿！

