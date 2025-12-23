「張文為什麼不等跨年」嘴秋男網路恐嚇 調查局火速送辦

調查局拘提林男，詢畢解送士林地檢署複訊。

張文隨機攻擊事件震驚全台，網路上也出現多則模仿、恐嚇言論，引發人民恐慌，對此，調查局隨即應變成立「1219反恐專案」，並於22日凌晨發現一名林姓男子在網路張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等言論，試圖製造社會恐慌，調查局立即展開偵辦並將他拘提到案，23日詢畢解送檢方複訊。

調查處發現林姓男子在網路上張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論，內容鼓吹暴力殺人，以涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌。

調查處溯源調查，掌握林男資訊後，隨即報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」指揮，並會同士林分局執行搜索及拘提行動，將林男帶回調查。

調查局表示，林男已於今（23）日詢問完畢，解送檢方複訊中，後續將依法嚴辦。調查局也嚴正呼籲，民眾切勿任意散布或轉傳涉及恐嚇、暴力及危害公共安全的訊息，以免造成社會恐慌擴散，並強調將持續強化網路監控與查緝作為，共同守護公共安全，讓社會秩序儘快回復安定。



