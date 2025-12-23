張文為何成「孤狼」 學者：軍中生活應是關鍵

台北市 / 綜合報導

警方查驗張文的平板，發現他曾多次瀏覽2014年鄭捷「捷運殺人案」的相關內容，張文性格孤僻，跟家人疏離，這一點跟鄭捷很像，但是鄭捷還會跟朋友聊天，會在網路上抒發心情，但張文幾乎沒有網路足跡，更難找出他的犯罪動機。而台北市警局則是設置了專線電話，呼籲知情人士提供與張文的交往情形、薪資、財務等相關線索。

昔日同窗對張文的印象，說他雖然有些孤僻，但很好相處樂於助人，不知道為何走到這一步，學者分析張文人生與人格的轉變，也許就在他入伍服志願役的這一階段。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說：「他是個悶葫蘆。」到底那時候發生甚麼事，讓他變成如今這樣，警方事後查驗張文的平板，發現他曾多次瀏覽與鄭捷「捷運殺人案」有關的內容，而張文出社會後工作不順的經歷，也與他有所相似。

發生在2008年的日本秋葉原無差別殺人事件，25歲的嫌犯加藤智大，駕車衝撞後持刀攻擊，造成7死10傷，他事後在獄中出書揭露犯罪動機，是因父母管教嚴格工作不穩定，不滿成為「社會邊緣人」，對比三人的生活情況，都是性格孤僻，與家人關係較為疏離，但鄭捷與加藤智大，還會與朋友網友聯繫互動，張文的社交網路足跡卻幾乎空白。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說：「講好友不多，更難分析他的犯罪動機。」為了釐清張文的犯罪動機，台北市警局，也設置專線了電話，呼籲知情人士提供與張文的犯罪工具，交往情形薪資財務等相關線索，張文「孤狼式」的隨機攻擊，奪去無辜民眾性命，但他是如何走上犯罪之路，社會能否從中學習預防未來悲劇，也是目前亟待釐清的關鍵。

