張文為何走上殺人末路 反社會性格、缺乏關懷、逃避、孤立

張文丟擲煙霧彈、汽油彈引發恐慌。資料照。北市警提供



27歲無業的張文在去年12月19日犯下轟動社會的隨機殺人事件，外界都好奇為何他會犯案，而台北地檢署經過詳細的調查並由犯罪專家的解析，認為張文因個性壓抑、人際關係貧乏，長期處於社會孤立狀態，最後有反社會傾向並萌生犯案之意，開始長期縝密規劃，走向不歸路。

調查期間，檢方傳喚張文的國中、高職、大學同學，以及其服志願役期間的班長與任職保全時的同事作證。相關證詞顯示，張文性格內向壓抑，社交能力有限，並無明顯遭受霸凌的跡象。此外，檢視其社群帳號與數位設備發現，張文社群參與度低，大學畢業後的人際互動極為有限。

檢警進一步約談張文的家人並調閱其通聯記錄及電子設備數據，發現張文與家人關係疏離，自民國110年6月離職後幾乎與家人斷聯。檢方綜合相關證據認為，張文長期處於家庭關係斷裂、現實社交圈極度貧乏的狀態，伴隨著心理壓力與不安情緒，逐漸形成反社會情節。

此外，針對張文胞兄曾在台北車站獻花並留下卡片提及張文可能曾遭受霸凌一事，檢方指出，其胞兄在作證時表示這僅為「猜測」。經調查張文的大學同學及軍中班長等相關人士，均未證實其在求學或服役期間曾遭霸凌。

檢方表示，此案顯示出張文長期缺乏家庭與社會支持，在面對現實壓力時選擇以極端手段回應。檢方呼籲社會應加強對孤立個體的關懷與支持，以避免類似事件再度發生。

