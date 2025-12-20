張文為新住民第二代？ 陸委會闢謠譴責：有心人士刻意激化內部對立

19日捷運臺北車站及中山商圈爆發隨機襲擊案，造成4死（含張姓犯嫌）、11人輕重傷的慘劇。有網友在社群網站上傳播兇嫌張文為陸籍新住民二代的訊息。對此，陸委會20日晚間指出，此為不實訊息，切勿繼續傳散。

根據《ettoday》報導，陸委會表示，「我們對昨日發生震驚社會的刑案，以及因此死傷的民眾致上最深沉的哀悼與慰問。」

至於有關網路謠傳兇嫌為新住民二代等，陸委會說此是不實訊息，國人切勿繼續傳散。

陸委會強調，「對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，本會提出嚴正譴責。」

