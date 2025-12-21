張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠

張文無兒女、配偶，家屬可放棄繼承免賠償。（圖／TVBS）

張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。

張文犯下隨機殺人案件，造成多名民眾死傷，受害者家屬面臨向誰求償的問題。由於27歲的張文已經墜樓身亡，刑事訴訟將獲得不起訴處分，受害者只能尋求民事賠償途徑。何孟臨表示，依據現行法律，張文的行為應由他個人承擔責任，但因他沒有兒女和配偶，其父母成為他的繼承人。如果父母願意處理，將以張文的遺產進行損害賠償；若不願意，只要申請拋棄繼承，在民事方面就不會有任何責任。

對於受害者的補償，犯保協會提供的標準為死者遺屬最高可獲180萬元，重傷者可獲80至160萬元，而輕傷者則難以獲得補償。值得注意的是，57歲余姓男子因勇敢阻止案情擴大而犧牲，將獲得豐厚的補償。台北市長蔣萬安強調，除了500萬元的保險理賠外，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，市府將提供600萬元的撫恤金。此外，桃園市長也證實將捐助200萬元，使余姓男子家屬至少能獲得千萬元金額的補償。

在其他受害者方面，當時在誠品書店內逛街的王姓男子遭到張文攻擊後傷重不治。由於事發地點在百貨公司內，依法都會投保意外險，市府也將與誠品協調相關賠償事宜。而在路邊騎車的蕭姓男子，疑似只是與張文對到眼就被攻擊，因位置不在百貨駐地內，最低能獲得犯保協會和市府的補償金。張文犯案後墜樓身亡，讓受害者家屬的求償過程變得困難重重。整起事件凸顯了隨機犯罪後的賠償問題，以及社會對於見義勇為者的重視與支持。

