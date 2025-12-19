張文無差別攻擊北車、中山 凌濤質疑：軍用品怎會流入鬧區？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運中山站今（19）日發生張文持刀攻擊、並投擲疑似軍用品煙霧彈的重大公共安全事件，造成2死2命危5傷，引發社會震撼。對此，國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文指出，事件不僅是單一治安案件，更應該質疑「現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？」。他提出軍用品流入民間、治安管控失靈的結構性問題，並質疑民進黨政府對社會安全的失職。

凌濤指出，事件不僅是單一治安案件，更應該質疑「現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？」（圖／翻攝自FB@臉書）

凌濤指出，中山站發生的「隨機殺人事件」中，嫌犯使用疑似M18軍用品等級的煙霧彈，在都會鬧區製造恐慌並造成傷亡，令人震驚。他質疑，「過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得」，但如今卻可透過網路輕易搜尋、購買「M18煙霧彈、信號彈」，甚至被嫌犯帶到鬧區隨中山機殺人。

廣告 廣告

凌濤進一步批評，民進黨執政期間，曾出現「馬桶廠商承攬5.9億元軍火」、「賣鞋業標2億槍炮底火」等爭議案例，如今再爆出疑似軍用品流入網路隨意購買，顯示軍事與危險物品的管理體系出現嚴重漏洞。他強調，目前雖尚未確認嫌犯使用的煙霧彈是否為正規軍用品或仿製品，但「還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德、卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？」

針對嫌犯身分，凌濤指出，張姓嫌犯為遭桃園地檢署通緝的逃犯，他質疑，綠營執政法務部及檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，「這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？」

凌濤也將矛頭指向中央執政團隊，點名總統賴清德與行政院長卓榮泰，質疑政府「不副署」、憲法法庭少數大法官違憲亂政、任由「詐騙集團橫行」、「激進的通緝犯嫌逃竄」，司法運作與治安管理等層面，「賴總統、卓院長你們從政真的安心嗎？」他強調，台灣社會近年來面臨詐騙橫行、重大治安事件頻傳，已讓許多家庭破碎、民心惶惶。

更多FTNN新聞網報導

27歲通緝男北車、中山隨機攻擊！ 犯案正面照曝光

張文北車、中山亂砍！2死2命危５傷 蔣萬安坐鎮 網友怒：根本恐攻

北車、中山丟擲煙霧彈、隨機砍人 27歲逃兵通緝犯張文犯後墜樓宣告不治

