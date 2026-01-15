張文無差別攻擊4死11傷...北檢5度約談父母 今不起訴14:00開記者會

台北市去年12月19日無差別攻擊事件釀4死11傷，27歲凶嫌張文當日從中山區誠品南西店墜樓身亡，台北地檢署追查犯案動機，日前5度約談張的父母釐清其生活情形、金流及人際關係等。全案今偵結，因被告死亡，檢方依法不起訴處分，北檢下午2點將舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會。

據悉，檢方為追查犯案動機，案發後一個月內5度約談男張文父母，積極釐清此案案情，分析成長背景、生活情況、金流及人際關係等，張文涉殺人、傷害、放火等罪嫌，已於案發當晚墜樓不治，檢方依刑事訴訟法給予不起訴處分。

廣告 廣告

警方日前偵查報告顯示，張儲存雲端的犯罪計畫等資料相當詳細，包括縱火、丟擲煙霧彈、休息、吃飯等時間、地點均有標示，執行的計劃幾乎完成，計劃終點站就是誠品南西店，但缺少規畫逃生路線及備案，初步認為此案沒有共犯參與，也無異常金流，墜樓情境及攻擊朝自我了結方向。

檢方日前解剖張的遺體追查有無毒物反應，當時，張的父母在離開解剖室後，緊牽著手對著媒體鏡頭下跪道歉。張父說，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重的損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，他們在此向大家說對不起，接下來會全力配合司法的調查。殉難的余家昶先生母親呼籲社會，不要指責張的父母。

專案小組追查，張孤狼式犯案，2024年4月起開始添購戰術手套、防毒面具等物，化名「張鋒嚴」等身分，假扮生存遊戲玩家網購煙霧彈，2025年1月在中正區租房，11月起陸續購入汽油桶、瓦斯罐等易燃物，12月17日入住中山南西商圈的千慧商館，18日場勘距離商旅僅約50公尺的誠品南西店，19日執行計畫。

1219無差別攻擊案，張文先騎著名下老機車在北市中山區三處地點縱火，再至租屋處縱火燒燬電競筆電，下午5點23分進入台北車站，在台北捷運M8、M7出口沿線帶著防毒面罩丟擲汽油彈、煙霧彈，余家昶先生在危急時刻，挺身而出，奮力阻止張引燃更多爆裂物，使眾多旅客免於更大傷亡，余先生也受到致命攻擊，不幸罹難。

張文首波攻擊被制止後，沿著地下街步行、騎Ubike離開，下午5點55分抵達千慧商旅「變裝」，選定同樣人潮眾多的中山南西商圈發動第二波攻擊；當晚6點37分於北捷中山站外丟擲煙霧彈，持刀隨機攻擊停等紅燈的蕭姓機車騎士，並潛入誠品南西店一路上樓，繼續持刀無差別攻擊民眾，其中37歲王姓男子遭砍殺送醫急救宣告不治。

在警方圍捕下，張6點39分上頂樓，警方6點42分抵達頂樓，張則在6點50分脫下裝備墜樓，經送醫晚間7點48分宣告不治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了