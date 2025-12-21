張文無差別殺人釀4死！《與惡》温昇豪「現身中山商圈」 8字沉痛發聲

記者宋亭誼／台北報導

温昇豪以愛心大使身分出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

台北車站、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後在警方包圍下墜樓身亡，包含張文在內一共造成4死11傷，引發全台民眾恐慌。男星温昇豪今（21）日出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，也心痛談及此事。

温昇豪心痛談無差別攻擊事件。（圖／記者鄭孟晃攝影）

温昇豪曾在台劇《我們與惡的距離》飾演「劉昭國」一角，劇中他和賈靜雯的兒子死於無差別攻擊。今（21）日他和Emma（李曼唯）、曾向鎮出席公益活動，活動地點恰好位於中山站附近，他坦言對此社會事件感觸很深。

温昇豪心痛表示「我現在的心情跟所有人一樣」，雖然台灣治安相對良好，但温昇豪仍提醒大家要多留意，「眼觀四面耳聽八方」。Emma則透露自己平時很愛跟朋友約在中山逛街，不過事發當天她並沒有在現場，張文隨機攻擊事件爆發後，家人也特地在群組提醒要多留意，「出門在外要小心，走路不要滑手機。」

Emma平時經常出現在中山商圈。（圖／記者鄭孟晃攝影）

