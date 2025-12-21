張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

社會中心／黃依婷報導

張文週五晚間在北市進行無差別殺人，已墜樓不治。（圖／翻攝自張文臉書）

捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。

沈榮欽發文，西方孤狼恐攻研究發現，孤狼激進化的時間越來越短，恐怕與社交媒體同溫層和網路上封閉的群組有關，而年輕人是主要受到影響的群體。現在媒體拼命訪問張文高中同學及老師，試圖挖掘出他犯案的跡象，卻始終無功而返，恐怕就是這個原因。

沈榮欽提到，張文的裝備大多是在十月之後購買，例如煙霧彈、汽油桶是在十一月購買，說明他從計劃到執行的時間很短，很可能他激進化的時間也很短，或許是在志願役被迫退役、人生遭逢重大挫折之後，才開始激進化，因此記者們試圖挖掘他的高中生活，才一無所獲。

沈榮欽表示，不是每一個人都會受到仇恨貼文的影響，也不是每一個人激進化後就會採取暴力行動，但是孤狼是年輕人的機會較大。這可能與年輕人較容易相信仇恨貼文、長時間浸泡在網路相關訊息中、更容易認為社會對他不公、容易受到其他孤狼啟發，以及喜歡表現自我有關。張文27歲、個性孤僻、能夠從網路上買到煙霧彈、穿著突出等特徵，似乎和此相符。

