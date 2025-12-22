張文無差別殺人30公分凶刀曝光 戰術背心還掛2短刀、2噴槍

戰術背心上仍掛有長刀刀鞘、2把短刀及刀鞘、2支噴槍打火機，並以麻繩綁定加固在背心上。（圖：警方提供）

台北市無差別攻擊事件造成4死11傷，震驚社會。檢警持續追查凶嫌張文金流及筆電硬碟內容，釐清其作案動機；張文犯案時使用的凶刀及所穿著的戰術背心等物品今（22）日首次曝光，其中可見戰術背心上仍掛有兩把尖刀、兩支噴槍打火機，顯示張文犯案前籌備已久。

台北市警方在案發後查扣張文作案用凶刀、穿著的戰術背心，又在其入住旅館房間內查獲自製汽油彈，證物照片可見，凶刀為刀刃長約30公分的雙面刃，上頭仍殘留血跡，案後未見凹損；戰術背心上仍掛有長刀刀鞘、2把短刀及刀鞘、2支噴槍打火機，皆以麻繩綁定加固在背心上。

張文所用的凶刀為刀刃長約30公分的雙面刃，上頭仍殘留血跡，案後未見凹損。

張文犯案當天在台北車站短短4分鐘丟擲3顆汽油彈、17顆煙霧彈，製造現場混亂、干擾員警偵辦。警方到場時發現他遺棄的戰術背心、汽油彈15瓶、使用過的煙霧罐17顆等物品，後續又在誠品頂樓找到15瓶汽油彈。

警方另於張文入住的千慧旅館房間內發現數瓶自製汽油彈，其位於中正區的租屋處則有5桶汽油桶。根據張文的計畫書，明確指出要在中山區縱火、台北車站攻擊、中山區的百貨攻擊，路線都已經預先規劃勘查，具有高度預謀性。所幸在台北車站被人及時阻止，沒讓汽油彈全數爆發。

警方於張文入住的千慧旅館房間內發現數瓶自製汽油彈。

據了解，張文採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質物品，後於114年1月假借生存遊戲名義，透過網購平臺買入24顆煙霧彈，同年11月續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性易燃物品。