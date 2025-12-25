張文無差別砍殺！韓國瑜平安夜發文嘆：喪心病狂

立法院長韓國瑜。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）





針對12月19日台北捷運發生的隨機攻擊事件，立法院長韓國瑜於昨（24）日晚間發表平安夜祝福。他在文中針對該案受害者表達沉痛哀悼，並慰問家屬。

回顧1219案，27歲逃兵通緝犯張文於台北捷運投擲煙霧彈並無差別砍殺路人，共奪走3條性命。韓國瑜透過臉書發文表示，直到今日依然不敢想像在事件中不幸罹難、受傷的民眾及其家人所經歷的驚恐、無助與哀慟。

他沉痛指出：「難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念」，並希望向受害者及其家屬致上最深切的慰問與祈禱，期盼台灣不再面對這樣的恐懼與憤怒。

廣告 廣告

韓國瑜在文中強調平安的重要性，他表示雖然無法左右天災，但可以提高警覺、審慎面對以避免人禍。他強調，無論眼前或遠方，沒有什麼比平安更重要，並許下「願天下無災、人間無禍、寶島無戰，願來年大家平安偕喜樂」的願望。

更多東森新聞報導

張文有心儀女子！檢警急尋她查犯案動機

獨／張文哥哥獻花「親筆信」曝光 嘆：家家有本難念的經

快訊／台中男遭砍無呼吸心跳 嫌犯疑是熟人

