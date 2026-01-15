張文無業兩年平均日支出僅445元 靠母匯款、存款與普發金過活

檢方公布張文自2023年起至案發前的收入與支出明細。（圖／翻攝畫面）

台北捷運中山站及南西商圈2025年12月19日發生隨機攻擊事件，釀成4死11傷慘劇。涉案27歲男子張文在行凶後，於南西誠品頂樓墜樓身亡。台北地檢署於今（2026年1月15日）偵查終結，對張文處以不起訴處分，並同步公布其金流來源與支出明細。檢方強調，張文的資金主要來自母親匯款、自身過往存款及2025年政府發放的普發現金，未發現與境外勢力或不明組織有所關聯。

檢方指出，張文並無共犯，亦無與境外勢力接觸紀錄。自2020年起，其資金來源包含母親的匯款與個人薪資，共計累積198萬6961元，經調查未發現可疑金流。2023年8月28日，張文將中華郵政及元大銀行帳戶資金全數提領，至案發當日止，其可動用資金總額為96萬7438元。

收支資料顯示，2023年8月28日時，張文擁有62萬6838元存款，後續自2023年8月29日至2025年10月2日期間，母親分次匯款支援33萬600元。2025年11月18日，他又領取了1萬元的普發現金。整體收入與帳面資金無出入，亦未見其他工作收入，顯示其生活仰賴母親資助為主，且疑似掌握普發現金發放時程，於11月18日領款後，次日即展開攻擊行動。

支出方面，2023年8月29日至2025年12月13日期間，張文在房租（含押金）與中山商圈某旅館住宿花費33萬5108元。另於2024年9月29日至2025年12月18日間，陸續購買煙霧彈、刀械及製作汽油彈用材料，合計支出8萬5763元。此外，其非犯罪相關支出，如購物與遊戲平台儲值，達16萬8755元。警方最終於其租屋處查扣剩餘現金1434元。

檢調補充，張文於2025年1月12日至13日間，購買軍用仿真煙霧彈，支付4萬8200元；又透過蝦皮與露天拍賣平台採購刀具、電動磨刀機、玻璃瓶、白蠟、保麗龍球、防毒面具、戰術手套、背心與防風打火機等物資，共耗費3萬7563元。

根據整體收支計算，從其96萬7438元資金中扣除房租、犯罪支出、非犯罪支出及剩餘現金後，推估張文於844天內的日常開銷約37萬6378元，平均每日支出為445.9元。警方補充，張文未持有信用卡，也無股票、虛擬貨幣、外幣或不動產，經查並無境外金流或可疑帳戶介入，資金流向一切正常。此外，檢方表示，張文平日極少使用手機，主要透過平板電腦進行網路購物，並無與他人聯繫或通聯紀錄，相關購物紀錄亦為釐清其準備過程之重要依據。

