張文無業！與家人失聯2年 警查金流：媽媽會匯款

張文犯下重大刑案奪走3條人命。（圖／東森新聞）





27歲男子張文昨（19）日於北車、中山奪走3條人命後，再墜樓身亡，張文的身家背景隨之曝光，據悉他曾擔任保全1年，113年6月後就沒有薪資申報紀錄，與家人關係也不好、多年未聯繫，不過警方查出，張文的母親偶爾會小額匯款給他，是否有其他人資助或共犯，仍待更深入的調查。

據了解，張文老家在桃園，但他與父母已有2年沒聯絡，與哥哥也5年未聯繫，家人更曾因此通報失蹤，案發後警方除了赴張文在台北的租屋處搜索外，也到桃園進行搜查，不過因為張文已經很久沒回家了，屬於他的東西並不多，僅查扣以前的手機、電腦及軍中酒駕悔過書。

廣告 廣告

張文曾經擔任保全，月薪逾4萬元，但僅任職1年便離職，113年6月後就沒有薪資申報紀錄，之後於台北車站附近租了月租超過1萬的房子，並支付押金，除了製作大量汽油彈、煙霧彈及買刀外，犯案前還花了5700元入住商旅，金額可不小。

雖然張文與父母沒有明確的聯絡，但據《自由時報》報導，警方發現其母親偶爾會小額匯款給他，不過目前沒有查出更多可疑金流，將與金融單位協調，進行更深入的追查，究竟張文潛伏在台北一整年的花費從何而來、是否有人資助，亦為警方追查重點。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文、鄭捷都有！精神醫曝隨機殺人犯5共通點

張文平板破解！警驚見縝密計畫「吃飯睡覺都入列」

北車、中山耶誕裝飾熄燈3天 向重大攻擊案死傷者致哀

