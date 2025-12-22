張文燒筆電滅證？硬碟加密保護 警破解中

接連犯下三起縱火案後，張文返回租屋處燒毀筆電，這舉動疑似在滅證，警方及時趕到現場滅火，成功保存硬碟，懷疑筆電內可能藏有做案資料，專家表示 如果硬體是加密硬碟，要破解相對有難度，需要找原廠商幫忙。

縱火嫌犯張文在犯案後返回租屋處，拿著汽油桶點燃火勢，不只焚燒戶外陽台的洗衣機，還燒毀房內筆電。中正一分局長陳瑞基表示，警方在火勢越來越大時及時到場，趕緊使用滅火器控制火勢。

張文犯案前燒筆電疑滅證，硬碟保存，警破解加密。（圖／TVBS）

鄰居驚訝地發現嫌犯竟然將汽油桶放在床上，旁邊則擺放著筆電，床下也有汽油桶。警方懷疑筆電中可能存有作案相關資料，或是用來與他人聯繫的證據，因此嫌犯才會大費周章返回住處，意圖一把火燒毀證據。

雖然筆電的螢幕和主機板都已被燒毀，但硬碟運轉仍然正常。然而，由於硬碟設有加密保護，警方查扣後已將硬碟拆下，正設法破解並還原檔案。電腦業者解釋，加密保護可能有多層：第一層是Windows使用者名稱和密碼，可以透過密碼刪除程式解決；第二層是使用軟體號碼，可能包含網域需要登入中控台，必須在原本使用環境下才能打開；第三種則是硬體加密硬碟，可能需要尋求原廠商協助。

警方目前正追查金流，並訪查嫌犯曾接觸過的對象，希望能逐步拼湊案情。只要成功還原筆電資料，犯案手法及動機就能水落石出。

