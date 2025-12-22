張文爆是中共派來！四叉貓揭「紅色金流真相」曝驚人6細節

生活中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。由於事件重大，不少人也猜測是否與中共有關，網路上更傳出他疑似是「第五縱隊」的陰謀論。對此，經常對時事發表看法的網紅四叉貓，則曬出他銀行帳戶金流「6大細節」，曝光背後真相。





張文遭傳是「中共指派犯案」！四叉貓曝他「紅色金流真相」帳戶6細節一次看

張文生前曾掏出千元鈔票買統一豆漿。（圖／翻攝畫面）

網紅四叉貓今（22）日透過臉書發文，列出有關張文郵局存摺的相關訊息，「當兵＋保全的積蓄約9萬多元」、「他媽每3個月會匯款3萬元進去（平均1個月1萬元）」、「每個月房租17000元，他媽資助的不夠繳房租」、「最近2年總共有14筆金額存入，約在數千元至一萬多元」、「死亡後帳戶只剩下39元（應該還有他皮夾裡用1000元鈔票買統一豆漿找的錢）」、「名下財產只有一台老機車（其他比較值錢的大概就筆電之類）」。

四叉貓有關張文郵局存摺的6大細節。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓有關張文郵局存摺的6大細節。（圖／翻攝自四叉貓臉書）





綜合上述6點，四叉貓猜測，張文就讀資訊系，成績應該不錯，也查了他過去的計畫報告書以及專題，不僅懂人臉辨識程式，也會寫數據分析APP，應該也喜歡打電玩，「我猜他可能、或許有接領現金的電腦資訊相關的委託案，又或者是靠販售遊戲虛擬寶物維生，拿到現金之後，花剩的再存入郵局帳戶去扣房租」。由於2年來僅存了14筆現金，他也不禁感嘆「感覺只能節儉的活著…他全身十幾萬的裝備（含煙霧彈）應該也是省吃儉用存很久」。

張文遭傳是「中共指派犯案」！四叉貓曝他「紅色金流真相」帳戶6細節一次看

四叉貓感嘆「感覺（張文）只能節儉的活著…他全身十幾萬的裝備（含煙霧彈）應該也是省吃儉用存很久」。（圖／翻攝畫面）





正因如此，針對外界謠傳張文是「中共第五縱隊」的陰謀論，四叉貓則猜測「張文受到別人（中國）指使或收買的可能性不高」，認為中國收買網紅去罵人的月薪都不止這些，「如果真的是對岸要花錢買死士，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂吧，結果張文赴死前最豪華的享受…竟然只是台北車站二樓美食街的680元牛排？總之有更多證據出來之前，我只能先懷疑不採信」，甚至在留言區表示「我講白一點，如果張文真的是對岸死士，結果赴死前吃最豪華的是680元牛排，他還不敢點最貴的那個！傳出去將來誰要當對岸死士啦」。

張文遭傳是「中共指派犯案」！四叉貓曝他「紅色金流真相」帳戶6細節一次看

四叉貓認為，若張文真的有收紅錢，結果赴死前吃最豪華的是680元牛排，「傳出去將來誰要當對岸死士啦」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





另外，針對此陰謀論，國安局副局長陳松吉受訪時也透露，目前該案仍在偵辦中，「一切由地檢署、或者是警政單位對外說明跟回應。」至於國安系統目前對張文金流的掌握進度，陳松吉則指出，「如果有任何需求、會協請國安情報團隊，協助警政單位來釐清該案」，同時強調「我們都有掌握當中」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文遭傳是「中共指派犯案」！四叉貓曝他「紅色金流真相」帳戶6細節一次看

