張文父母下跪向社會道歉！ 白冰冰「憶喪女之痛」看了不捨：父母不需背罵名

四季線上／陳軒泓 報導

白曉燕基金會成立28周年，日前白冰冰在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」，讓她一陣惆悵，心裡也想著：「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」她也透露，日前聯絡上了在白曉燕案槍戰中殉職員警曹立民的遺孀，「我很佩服她，自立自強把小孩帶大。」

白冰冰過去常跟女兒白曉燕一起出遊（照片提供：長興影視）

白冰冰回憶起第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時她拈香後未馬上離去，留到最後看到懷孕的她肚子綁著紅布條，許是因為習俗禁忌，並未陪同前往火葬場，一個人孤單的站在那裡，白冰冰走過去擁抱她，「她的眼淚滴在我的肩膀上，我們都失去生命中最重要的人。」女兒受害後，白冰冰有好陣子天天以淚洗面，好不容易靠著工作和好友的陪伴走出傷痛，日前她跟曹立民遺孀通電話時，兩人都很感動，白冰冰說：「她很客氣，小孩已經28歲出社會工作，我有空會去看她，也請她有時間可以來找我。」

白冰冰曾與女兒白曉燕一起演歌仔戲（照片提供：長興影視）

最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母昨（23）日下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」白冰冰也重申反廢死的立場，「這就是白曉燕基金會存在的意義，立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。」

