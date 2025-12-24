張文父母下跪後這幕！如《與惡》上演 他：媒體的提問家屬更想知道答案

社會中心／黃韻璇報導

《我們與惡的距離》檢場、謝瓊煖演出槍殺案殺人兇手的父母，現身道歉大批媒體搶拍。（圖／公視提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨（23）日下午2時許，張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應等，解剖歷經約2小時多結束，張文父母步出解剖室後，「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉，之後媒體記者圍繞著張文父母提問的畫面，讓網友感慨有如《我們與惡的距離》真實上演。

23日張文父母首度受訪，面對媒體大眾連說4次對不起，張文爸爸表示，「大家好，我們張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位」，並當場下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

張文父母下跪道歉起身後，媒體記者圍繞張文父母提問「請問斷聯這些年來，你們大概知道他的狀況如何嗎」、「怎麼會一次匯45萬給兒子啊」、「知道他把你們的錢拿去買凶器嗎」、「當時為什麼會去讀資工系」、「為什麼一次給45萬」、「你們要怎麼賠償家屬」。

下跪道歉被記者追問的畫面，有如台劇《我們與惡的距離》劇情真實上演，網友就表示「媒體記者對加害者家屬提出的疑問，也許家屬比誰都更想知道這些答案」、「出事了，記者追父母是誰；父母下跪道歉，記者跟拍」、「今天又上演了一次，那一跪下一句對不起、無助的只能牽起對方的手，看得真的很難過，所有受害者都辛苦了」、「現實中又再次上演這橋段」。

