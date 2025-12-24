張文父母下跪致歉！律師籲別追殺：他們也痛失1子

社會中心／李筱舲報導



27歲兇嫌張文，19日在北捷和中山站周邊商圈犯下丟擲煙霧彈及隨機砍人事件，最終在警方的包圍下墜樓身亡，才讓這起憾事畫下句點。昨（23）日張文的父母現身，公開下跪道歉，引發社會高度關注與爭議。對此，「巴毛律師」陳宇安透過社群平台表示：「我實在不知道為什麼大家要去追殺張文的父母」，也呼籲大眾「別再追殺他們了」。













27歲兇嫌張文19日在北捷和中山站周邊犯下丟擲煙霧彈及隨機砍人事件。父母也在昨（23）日公開下跪道歉。（圖／民視資料照）

「巴毛律師」陳宇安昨（23）日在臉書發文表示「不解為什麼大家要去追殺張文的父母」，她認為張文已經是27歲的成年人，他離家兩年多也跟家人甚少聯絡，父母根本不知道他在做什麼。對於外界質疑「沒聯絡張媽卻仍給兒子錢」，陳宇安認為身為父母，即使和孩子鬧翻，知道離家的孩子需要用錢而提供金援，這是很正常的事，況且父母對於兒子的犯罪計畫毫不知情，卻被指稱是「資助兒子犯罪」，顯然有失公允，也不該在父母身上貼上共犯和縱容的標籤。

張文父母被指稱是「資助兒子犯罪」，對此「巴毛律師」陳宇安呼籲大眾「別再追殺張文父母」。（圖／民視資料照）

陳宇安表示自己看到張文父母出來下跪道歉的畫面，讓她想起幾年前有位台灣留學生在日本殺人，他的父親也是出面為兒子道歉。陳宇安指出，這些父母也剛失去自己的孩子，連事發經過都不清楚，也不知道兒子為什麼會變成這樣，可能連媒體都比他們更了解情況。父母所承受的衝擊，以及外界的指責和輿論壓力，是外人難以想像的，但他們必須哭著、跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯而道歉。陳宇安也呼籲社會大眾：「別再追殺他們了吧！」。

