張文父母下跪致歉！白冰冰不捨嘆「父母不需背罵名」重申反廢死

台北車站與中山商圈一帶於19日發生震撼社會的隨機暴力事件，27歲男子張文先在路面施放煙霧彈，隨後持長刀對不特定民眾揮砍，造成多名民眾死傷，最終在警方包圍下墜樓身亡。事件後，嫌犯父母於23日下跪致歉，引發外界關注。對此，白冰冰直言看到相關畫面十分心疼，認為此舉並無必要，「孩子已是成年人，就該為自己的行為承擔後果，父母不該因此背負一輩子的罵名。」她也指出，這起悲劇不僅對受害者家庭造成無法彌補的創傷，對加害者家屬而言，同樣留下難以抹去的傷痛。

白冰冰(右)過去常跟女兒白曉燕(左)一起出遊。（圖／長興影視提供）









白曉燕基金會成立邁入第28年，白冰冰近日感觸良多，她透露，日前在林口街頭巧遇一名婦人，對方熱情地要正在念大學的兒子稱呼她「阿嬤」，讓她一時錯愕。對方隨後解釋，自己正是白曉燕的高中同學，孩子目前就讀大一。看著母子倆漸行漸遠的背影，白冰冰心中不免泛起惆悵，「如果女兒還在，或許孫子也已經這麼大了。」她也感慨，記憶中的曉燕永遠停留在17歲，「我甚至忘了她也會老」。

白冰冰也提到，最近重新聯絡上當年在槍戰中殉職的員警曹立民遺孀，讓她十分敬佩對方多年來獨自撐起家庭、把孩子拉拔長大。她回憶，第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時對方身懷六甲，依習俗未隨行火化，只能獨自站在一旁。她主動上前擁抱對方，「她的眼淚掉在我肩上，那一刻我們都失去了生命中最重要的人。」她也感謝警方後續協助，安排曹立民遺孀在警察機構內擔任工友，穩定生活。





白冰冰(左)曾與女兒白曉燕(右)一起演歌仔戲。（圖／長興影視提供）









白冰冰坦言，女兒遇害後，她曾長時間走不出傷痛，靠著工作與好友陪伴，才逐漸撐過最黑暗的日子。日前與曹立民遺孀通電話時，兩人都相當激動。她透露，對方的孩子如今已28歲、步入社會，「我也邀請她有空來找我，我有時間也會去看看她。」4年前，白冰冰卸下白曉燕基金會董事長一職，由熱心公益的林文勝接任，並訂定董事長每屆4年任期。基金會日前舉行董事會，在警政署長張榮興見證下，推選周龍田為新任董事長，白冰冰則邀請曾玉葉、陳美岫擔任新任董事，自己則選擇以「終身義工」身分持續投入。





. 白冰冰(前排左四)與丁文祺(前排左起)、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田、張炳煌、陳淑貞、林文堃等人，一同出席白曉燕基金會董事會。（圖／長興影視提供）





針對近日台北再度發生無差別殺人事件，嫌犯父母下跪道歉的畫面引發社會討論，白冰冰直言看了十分不捨，「孩子成年就該為自己的行為負責，父母不該一輩子背負罵名，這對受害者與加害者家庭都是無法抹去的傷痛。」她也再次重申反對廢除死刑的立場，強調這正是白曉燕基金會存在的核心價值，並引用立委王世堅的說法，認為主張廢死是「假仁假義、欺世盜名」。

白冰冰強調，成立基金會的初衷，是希望女兒的犧牲能轉化為守護社會的力量，「有一天白冰冰會不在，但白曉燕基金會一定會一直存在。」她引用白曉燕墓誌銘寫道：「曉曦浮海復明人間光景，燕子歸山喚得天下太平。」她也深信，若女兒在天之靈，一定會感謝所有長年投入公益的人，為警察子女設立獎助學金、為社會多做一分努力，「讓人們不再活在恐懼中，讓每個孩子都能平安長大」。

