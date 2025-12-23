張文父母下跪道歉了！余家昶母盼社會「別責怪」：祝他們身體健康

即時中心／高睿鴻報導

台北車站、捷運中山站附近，19日發生砍人慘劇，通緝犯張文竟攜帶長刀、煙霧彈，前往熱鬧繁華的交通樞紐及商圈犯案。他除了四處拋擲煙霧彈、引發群眾恐慌，更肆意刺殺路人及騎士，全案共釀4死、11傷悲劇。而事後，警方更判斷，若非其中1名死者、57歲的余家昶，以肉身阻擋張文，並破壞其用汽油彈燒車站的意圖，恐怕會死更多人。對於兒子不幸犧牲，余母雖然很難過，卻也表示，不希望社會大眾指責張文的父母。

據悉，法醫今（23）日下午2點左右，開始解剖張文的遺體，以釐清確切死因並採檢，判斷體內是否殘留毒物反應等。令人矚目的是，張文父母也低調到場，等解剖流程結束後，兩人就公開現身、向媒體記者及社會大眾下跪，並哀戚地直言說：「我們是張文的爸媽，對張文犯下的滔天大禍、對社會造成嚴重損害、以及對受害家屬造成的傷害與痛苦，在此向大家說對不起」。

余家昶母親則坦言，實在是不了解張文的動機，不僅余家，所有台灣人、甚至全世界也都沒人認識他；但不管怎麼樣，余母表示，現在張文也已經往生，既然這件事是他做的，就不應該追究他的爸爸媽媽。「這事情是兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係；我現在也是祝福他的爸爸、媽媽能身體健康、萬事如意，全國的同胞大家也都要平安」。

相較於指責張文父母，余母認為，大家更應該以此事為誡、提高自身的警覺。甚至，談及張文本人，余母表示，不覺得要特別去怨恨，或許他可能真的是心理狀態欠佳、極度不舒服，才會發生這樣的事。她甚至舉例，之前在捷運上砍死數人的兇手鄭捷，不就是這個樣子嗎？但另一方面，余母也坦言說，鄭捷似乎還沒那麼恐怖，張文的意圖看起來比鄭捷更駭人；然而，她現在只能期望，我們的國家之後一定要平安、大家要一起守護台灣社會、提高警覺。

北車英雄余家昶的母親。（圖／民視新聞）

但余母還是重申說，「我兒子也不認識他，大家都不認識他」，因此自己也不覺得要怨他；因為，根本無法了解張文是怎麼樣的動機，要對台灣的其他老百姓下手？她表示，自己倒是覺得，台灣真的要提升社會安全，現在太多不安全的事情了，看看兒子出去就遇到這樣的事情，也會造成大家心慌慌。

余母也說，雖然台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰等人，都有來弔唁英勇的余家昶，自己也覺得非常有誠意；但身為部會首長或縣市長，她依舊認為，這些人還是要更努力，真正地成為百姓的守護者。余母表示，畢竟她的兒子確實犧牲了，那政府是不是應對這個社會有所交代？她強調，全國老百姓都可能是下一個受害對象，下次可能就輪到台中、或是高雄；余母也提到，像現在的高雄市長陳其邁就很緊張，已多次要求加強全市戒備。

她也感嘆說，如果台北市能早點提防，或許今天就不會是這個樣子；余母回憶道，張文當時是先放火燒車、燒房子，後來才到車站殺人放火，警方就是事前都沒有提防，現在才後續加強。

北車英雄余家昶的母親。（圖／民視新聞）

