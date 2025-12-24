張文父母下跪道歉太沉重！律師列一表嘆：父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？

57歲余家昶挺身而出制止張文遭刺殺身亡，余母懇求社會大眾不要再指責張文父母。 圖：取自蔣萬安臉書

[Newtalk新聞] 27歲兇嫌張文上周五台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店上周丟擲煙霧彈襲擊、隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷。張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應，張父和張母步出解剖室後，「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉，連說4次對不起，引發議論。律師王至德列出一張表感嘆，如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧。

王至德表示，每次有重大刑事案件發生的時候，就會有人要求犯罪者的父母出來道歉，外國我不熟，不知道這是不是臺灣獨有的特色，孩子犯罪，父母得出來道歉，如果沒有道歉的話，就會被網友肉搜，然後網暴。

父母該為孩子負責到幾歲？王至德列出一張表格，當時28歲梁育誌 (長榮大學馬來西亞女大生案)的父母為他所犯下的惡行道歉，而台中瑪莎拉蒂惡少案中23歲犯嫌張敦量的父親也為兒子的犯行下跪道歉。以法律人的角度來看這是很不可思議的，因為法律上的犯罪就是一人做事一人當，未成年人犯罪因為在民事賠償義務上父母還需負連帶賠償責任，所以認為父母也有責任，而要求父母道歉，或許還有一點點的立場，但是已經成年的子女犯錯，父母在法律上或事實上都對孩子沒有任何的管教權了，為什麼還可以要求父母道歉，這一點自己一直不是很懂。

對於有人說「子不教，父之過」、「子女作惡是父母沒教好」所以認為父母應該道歉，王至德坦言，不能否認有的孩子長大後的作姦犯科可能真的與父母管教無方有關，不過也有不少孩子明明在父母合理且有愛的教養下，仍然犯下重大犯罪的那這又怎麼說呢？還是說所有的犯罪者的父母都該出來為子女道歉？被判違反著作權法的陳沂的爸媽也要出來道歉嗎？被判違反個資法的雞排妹的爸媽也要出來道歉嗎？就算自己不喜歡陳沂、不喜歡雞排妹，也不覺得這樣是對的。

王至德點出關鍵，最奇怪的是大部分的類似案件中，根本沒有揭露父母是如何教養這個犯罪者的，網友們是憑哪一點可以指責是父母教養無方呢？就算是新聞記者，多少也是有一點點的依據才敢寫出一大篇新聞，怎麼常常瞧不起新聞記者的網友們自己反而是空口指責人家的父母教養不當呢？

王至德強調，沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，相信張文的父母也不會，如果是我的孩子犯下來這樣的犯行，我自然是羞愧的，但是因此要求我為我的已成年多年的孩子道歉，我也無法接受，人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，我們能有什麼控制能力呢？既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？這跟古代的誅連九族也相去不遠，不說我還以為我穿越了呢！

王至德認為，如果真的要為子女的一輩子負責的話，早說的話，張文的父母可能就不會生小孩了，也不會有犯罪了，最後他強調，「如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！」

