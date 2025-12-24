張文父母下跪道歉太沉重！律師列一表嘆：父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？
[Newtalk新聞] 27歲兇嫌張文上周五台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店上周丟擲煙霧彈襲擊、隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷。張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應，張父和張母步出解剖室後，「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉，連說4次對不起，引發議論。律師王至德列出一張表感嘆，如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧。
王至德表示，每次有重大刑事案件發生的時候，就會有人要求犯罪者的父母出來道歉，外國我不熟，不知道這是不是臺灣獨有的特色，孩子犯罪，父母得出來道歉，如果沒有道歉的話，就會被網友肉搜，然後網暴。
父母該為孩子負責到幾歲？王至德列出一張表格，當時28歲梁育誌 (長榮大學馬來西亞女大生案)的父母為他所犯下的惡行道歉，而台中瑪莎拉蒂惡少案中23歲犯嫌張敦量的父親也為兒子的犯行下跪道歉。以法律人的角度來看這是很不可思議的，因為法律上的犯罪就是一人做事一人當，未成年人犯罪因為在民事賠償義務上父母還需負連帶賠償責任，所以認為父母也有責任，而要求父母道歉，或許還有一點點的立場，但是已經成年的子女犯錯，父母在法律上或事實上都對孩子沒有任何的管教權了，為什麼還可以要求父母道歉，這一點自己一直不是很懂。
對於有人說「子不教，父之過」、「子女作惡是父母沒教好」所以認為父母應該道歉，王至德坦言，不能否認有的孩子長大後的作姦犯科可能真的與父母管教無方有關，不過也有不少孩子明明在父母合理且有愛的教養下，仍然犯下重大犯罪的那這又怎麼說呢？還是說所有的犯罪者的父母都該出來為子女道歉？被判違反著作權法的陳沂的爸媽也要出來道歉嗎？被判違反個資法的雞排妹的爸媽也要出來道歉嗎？就算自己不喜歡陳沂、不喜歡雞排妹，也不覺得這樣是對的。
王至德點出關鍵，最奇怪的是大部分的類似案件中，根本沒有揭露父母是如何教養這個犯罪者的，網友們是憑哪一點可以指責是父母教養無方呢？就算是新聞記者，多少也是有一點點的依據才敢寫出一大篇新聞，怎麼常常瞧不起新聞記者的網友們自己反而是空口指責人家的父母教養不當呢？
王至德強調，沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，相信張文的父母也不會，如果是我的孩子犯下來這樣的犯行，我自然是羞愧的，但是因此要求我為我的已成年多年的孩子道歉，我也無法接受，人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，我們能有什麼控制能力呢？既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？這跟古代的誅連九族也相去不遠，不說我還以為我穿越了呢！
王至德認為，如果真的要為子女的一輩子負責的話，早說的話，張文的父母可能就不會生小孩了，也不會有犯罪了，最後他強調，「如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！」
更多Newtalk新聞報導
深挖殺人動機！張文名下4帳戶無異常 2年母資助82萬元
四叉貓起底張文背景！社群帳號全清空 網疑：自刪還是被消失？
其他人也在看
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 98
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 154
兒阻張文行凶遇害！ 余媽媽籲「不要苛責他的父母」
台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，在北捷M7通道阻攔張文行凶的57歲民眾余家昶遭當場殺害，余媽媽今天受訪表示，事情是張文做的，跟他的爸爸、媽媽沒有甚麼關係，懇求社會大眾不要再去指責他的父母，也祝福他的父母親放下，平安過日子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 55
學測倒數！孩子考前壓力大怎麼辦？心理師揭「1關鍵」家長先做到
家裡有正面臨學測的孩子嗎？距離大學學測不到 30 天，時間進入緊張的倒數階段，許多孩子可能會出現睡眠品質不佳、情緒煩躁、難以集中注意力等情況。此時，家長的陪伴與支持顯得格外重要，應避免責備或與他人比較，多嘗試理解孩子的情緒，給予安心與鼓勵。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
半夜扭動、發出聲音⋯寶寶為什麼會睡不好？睡眠專家揭「關鍵1原因」
嬰兒睡眠時間總是斷斷續續，白天幾次小睡、晚上更是很難睡過夜，到底為什麼會這樣？婦產科護理師金智賢、睡眠訓練專家金民正於《這樣做，寶寶輕鬆睡過夜》一書中，以科學理論和臨床實證為基礎，從觀念建立、環境準備、作息安排開始，帶領父母依照寶寶的月齡與特性，制定屬於自己家庭的「好眠計畫」。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 45
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 20 小時前 ・ 97
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 136
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 22
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 71
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 11
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 8
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 23 小時前 ・ 361
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 5
CPB》4隊選手名單曝光！厦門海豚最多台灣人 陳傑憲哥哥陳杰霖在福州海峽
中國城市棒球聯賽(CPB)將在明年1月1日預定在明年1月1日開打，因長沙旺旺黑皮隊暫緩參賽，第1階段的春季賽剩下4隊參加，今也官宣4隊完整參賽名單，都有台灣球員在陣中，包括「神全」林益全，另世界12強賽台灣隊長陳傑憲的哥哥陳杰霖也加入福州海峽，開啟棒球第二春，但沒有外傳的前旅美投手曹錦輝。厦門海豚超過10位台灣球員是人數最多。TSNA ・ 13 小時前 ・ 17
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 3