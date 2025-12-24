張文父母下跪道歉引爭議 蕭彤雯揭11年前鄭捷雙親跪地真相

張文的父親（右）與母親（左）昨下跪致歉。（杜宜諳攝）

27歲通緝犯張文犯下北捷連續殺人案後墜樓身亡，其父母23日於媒體鏡頭前下跪，向受害者、家屬及社會大眾致歉，引發輿論討論。前主播蕭彤雯23日晚間發文指出，部分網友質疑「當年鄭捷父母不用跪，為何張文父母要跪」，相關說法與事實不符，讓她忍不住出面還原真相。

蕭彤雯表示，自己原本不想再提北捷隨機攻擊案，但從下午到深夜，不斷看到「當年鄭捷父母不用跪，為什麼現在張文父母要跪」等質疑聲，甚至出現「垃圾記者」等批評，讓她直言：「這與事實不符。」

廣告 廣告

她回憶，當年鄭捷父母因為害怕而神隱數日，最後在民代陪同下，於頭七當天前往捷運江子翠站獻花致歉，現場吸引不少民眾圍觀。蕭彤雯指出：「過程中有人大喊『跪下！』兩位老人家就跪了。老父親是跪著，邊痛哭邊念完手中的道歉聲明。」令她至今難忘。

鄭捷父母當年也有下跪道歉。（郭吉銓攝）

針對部分網友質疑張文母親三年來金援兒子80多萬元、形同幫兇，蕭彤雯則不以為然。她表示：「大概沒有一位母親，面對兒子跟家裡請求支援生活費，會想到他其實是要策劃這樣一起人神共憤的大案子吧。」不過，張文父母有沒有責任？她認為難辭其咎。

至於兇嫌父母是否需要下跪道歉，蕭彤雯指出，每個人看法不同，但在批評之前，至少應先查證事實。她強調，不論是鄭捷或張文的父母，事發後都曾下跪致歉，呼籲外界勿以情緒取代查證，並向扭曲事實的網友喊話：「連隨手就查得到的資訊都懶得查，寫東西全憑情緒，這樣的發言到底有什麼可看的價值？」

更多中時新聞網報導

北榮首發防災包 盼企業響應捐贈

陳柏壽醉月咖啡館打造異國風情

AI規畫旅遊正夯 過半旅客使用