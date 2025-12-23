張文父母下跪道歉 余家昶母展大愛：跟他爸爸媽媽沒有關係

27歲兇嫌張文在捷運中山站周邊持刀砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店砍人。（圖：翻攝畫面）

台北車站、中山商圈無差別攻擊事件造成4死11傷，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，首位被害者余家昶挺身制止，導致張文攜帶的汽油彈大部分當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，余家昶不幸遭張文刺死，張文畏罪墜樓身亡，壓力隨即轉移到他的家人身上。對此，80歲余媽媽雖為兒子遇害感到哀痛，仍展現大愛懇請大眾不要指責張文的父母。

57歲余家昶家住桃園，從事金融相關行業，每日通勤台北上下班，案發當時他下班準備返家，卻遭張文持刀狠刺，左側肺葉、左心房遭一刀貫穿，經緊急送醫搶救仍宣告不治，余媽媽得知消息後悲慟不已，整日以淚洗面，幾天下來靠著信仰的力量才讓自己逐漸平靜，但她表示，不知道張文的動機是什麼，台灣人也都不認識他，現在張文也往生了，但願社會大眾給張文父母有個安慰，

余媽媽強調：「事情是他們的兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係」，同時雙手合十祝福張文父母身體健康。對於張文的暴行，余媽媽坦言：「沒有怨他。」並指出，張文應該是有甚麼心理不舒服而發生這種事，希望大家都要平安、要提高警覺，現在的社會就是不一樣。余媽媽也謝謝全台的關心，她為兒子感到光榮。

檢警今（23）日在台北懷愛館進行張文的遺體解剖，張文父母首度受訪講出4次對不起並鞠躬下跪道歉，張文父親提到，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起。2人隨即下跪向社會大眾道歉，張文父親表明，接下來會全力配合司法調查；張文母親則全程未發一語。媒體追問張文近年生活狀況和金援等事，張文父母均未做回應，隨即搭車離去。

