張文父母下跪道歉！呂秋遠嘆是悲劇：別再看到下跪畫面

27歲張文犯下北捷隨機殺人案後墜樓身亡，其父母23日在媒體面前公開下跪向社會大眾道歉。對此，律師呂秋遠表示，這個社會不需要對兇嫌的父母公審「這是一場悲劇」，希望別再看他們下跪的畫面了。

張文父母下跪道歉。（圖／塗豐駿攝）

呂秋遠在臉書發文談及北捷事件，張家爸媽下跪這個畫面，讓很多人包括他都覺得很心酸與悲傷。因為父母必須要因為已經往生的兇嫌兒子出面道歉。事實上，事情發生以後，就有很多人認為，他媽媽這兩年一直資助兒子，不該負起責任嗎？

呂秋遠表示，如果他媽媽知道，兒子在兩年後會做出這種事來，她可能會寸步不離在她兒子身邊，不會匯錢給他而已。「只是，我們都不是神，既然都成年了，誰知道兒子會在接受媽媽的錢以後，做出什麼事來？」成年子女的行為，無論在刑事或道德上，本來就都不應由父母承擔。

呂秋遠說，這個兇嫌不明不白的就離開了。在這個情況下不僅是台灣，在東亞文化中道歉與承擔的角色，就會落在父母身上。所以兒子既然無法交代，這對爸媽面對鏡頭，會反射性的立刻下跪，希望社會大眾可以原諒他們生的孩子，對這個社會造成的傷害。

張文在捷運站內投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

呂秋遠認為，張姓嫌犯的所作所為令人憤怒，然而，父母在媒體面前下跪，讓他感到無奈與傷心。雖然代替他們的兒子下跪以後，社會情緒或許可以得到暫時的釋放。可是真的是這樣嗎？他們失去了兒子，接著失去了尊嚴。

呂秋遠表示，這對父母同樣需要協助，至少是心理諮商。這個社會不需要對兇嫌的父母公審，「這是一場悲劇」，沒有一對父母希望自己養出這麼惡劣的罪犯，也不會有父母希望自己的兒子是進入忠烈祠的英雄。他們都希望自己的孩子平安長大，含飴弄孫。「我誠摯的希望，別再看他們下跪的畫面了。」

