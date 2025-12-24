張文父母下跪道歉 律師列一表嘆：這跟誅連九族相去不遠

記者李鴻典／台北報導

27歲男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警23日在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。王至德律師製作一張表並說，如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

【父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？】王至德律師寫道，每次有重大刑事案件發生的時候，就會有人要求犯罪者的父母出來道歉，外國我不熟，不知道這是不是臺灣獨有的特色，孩子犯罪，父母得出來道歉，如果沒有道歉的話，就會被網友肉搜，然後網暴。

廣告 廣告

猜猜看，父母該為孩子負責到幾歲？目前是28歲梁育誌（長榮大學馬來西亞女大生案）的父母為他所犯下的惡行道歉，而台中瑪莎拉蒂惡少案中23歲犯嫌張敦量的父親也為兒子的犯行下跪道歉。

王至德律師製作一張表並說，父母該為幾歲的孩子做錯事而道歉？（圖／翻攝自王至德律師臉書）

王至德律師直言，以法律人的角度來看這是很不可思議的，因為法律上的犯罪就是一人做事一人當，當當做事當當當，未成年人犯罪因為在民事賠償義務上父母還需負連帶賠償責任，所以認為父母也有責任，而要求父母道歉，或許還有一點點的立場（其實大法官也很早就說不能強迫道歉了，不過最近大法官變成泥菩薩，應該可以先不管他們.....吧？），但是已經成年的子女犯錯，父母在法律上或事實上都對孩子沒有任何的管教權了，為什麼還可以要求父母道歉，這一點他一直不是很懂。

有人說「子不教，父之過」、「子女作惡是父母沒教好」所以認為父母應該道歉，王至德律師坦言，不能否認有的孩子長大後的作姦犯科可能真的與父母管教無方有關，不過也有不少孩子明明在父母合理且有愛的教養下，仍然犯下重大犯罪的那這又怎麼說呢？還是說所有的犯罪者的父母都該出來為子女道歉？

王至德律師還提到，被判違反著作權法的陳沂的爸媽也要出來道歉嗎？被判違反個資法的雞排妹的爸媽也要出來道歉嗎？「就算我不喜歡陳沂、不喜歡雞排妹，我也不覺得這樣是對的」。

而且最奇怪的是大部分的類似案件中，根本沒有揭露父母是如何教養這個犯罪者的，網友們是憑哪一點可以指責是父母教養無方呢？就算是新聞記者，多少也是有一點點的依據才敢寫出一大篇新聞，怎麼常常瞧不起新聞記者的網友們自己反而是空口指責人家的父母教養不當呢？

王至德律師強調，沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，他相信張文的父母也不會；王至德律師說，如果是他的孩子犯下來這樣的犯行，他自然是羞愧的，但是因此要求他為他的已成年多年的孩子道歉，他也無法接受。

人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，我們能有什麼控制能力呢？既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？「這跟古代的誅連九族也相去不遠，不說我還以為我穿越了呢！」

王至德律師說，如果真的要為子女的一輩子負責的話，你們早說嘛，早說的話，張文的父母可能就不會生小孩了，也不會有犯罪了！如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

柯文哲哭家裡沒傭人很節儉 陳佩琪親揭跪著擦地板真實原因：日常

拆解鄭麗文東吳演說只有三招 賣慘、價值錯亂、「全世界都對不起我」

張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！

王ADEN臭臉事件 律師開噴：心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手

