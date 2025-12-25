張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

張文父母23日對社會下跪道歉。（圖／報系資料照）

台北市日前發生隨機殺人事件，震驚全台。27歲嫌犯張文於19日在台北車站及中山商圈一帶持刀行兇，造成3人死亡、11人受傷，事後跳樓身亡。張文雙親在完成司法解剖程序後，於媒體面前下跪道歉，為兒子犯下的重大罪行表達歉意。然而，社群輿論並未因此平息，網路上仍湧現對其父母的嚴厲批評。對此，巴毛律師透過社群發文呼籲大眾停止對張文父母的「二次傷害」。

巴毛律師指出，張文已是27歲的成年人，且已離家超過兩年，與家人甚少聯絡。他強調：「父母根本不知道他在做什麼。」針對部分網友質疑張母仍定期匯款一事，巴毛表示，「有沒有聯絡與是否給錢是兩回事」，即使與家中關係不睦，父母心繫子女，匯款支援是常見現象，並不代表知情或默許犯罪行為。

她進一步指出，將張文母親匯款行為等同於資助犯罪的說法並不合理。「她又不知道兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助他殺人一樣？」

巴毛也回憶起過去類似事件，有台灣留學生在日本涉及殺人案，其父親為知名料理店老闆，當時亦曾在媒體前痛哭道歉。她認為，在孩子犯下滔天大罪後，父母除了要面對親人死亡的哀痛，還得在社會輿論下公開道歉，這對任何家庭都是難以承受的重擊。

「他們可能也不知道發生了什麼事，媒體知道的可能比他們還多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉。」巴毛呼籲社會給予這些家屬基本的理解與尊重，「別再追殺他們了吧。」

