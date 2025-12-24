張文父母下跪道歉 律師點出關鍵：別再追殺他們了
27歲通緝犯張文19日在台北市鬧區隨機砍人，共釀4死11傷，造成社會極大恐慌。23日張文在二殯解剖遺體釐清死因，張文父母上午先行現身相驗暨解剖中心，當場對著媒體下跪，向社會大眾和被害人、家屬道歉。巴毛律師在臉書粉絲頁指出，實在不懂大家為什麼要追殺張文的父母，呼籲大家不要再這樣做了。
巴毛律師說，兇手張文已經27歲，是個成年人了，而且在犯罪之前離家長達2年多，幾乎沒跟家人聯絡，他的父母這2年根本不知道張文在做什麼。有民眾質疑，如果沒有聯絡，為什麼張媽媽還是會匯錢給張文？巴毛律師說，有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事，「就算跟父母鬧翻，媽媽捨不得，還是會匯錢給小孩，她就是匯錢給一個離家生活的兒子，這不是很正常的事情嗎？」
巴毛律師認為，張的父母也不知道張文的犯罪計畫，為什麼現在有人講得像是張文母親在資助張文犯罪一樣？
看到張文父母下跪道歉，讓巴毛律師想到好幾年前，有個台灣留學生在日本殺人，這個留學生的老父親是知名日本料理店的老闆，老爸爸也是出來哭著為兒子道歉。
巴毛律師說，張文的父母也是剛死了一個兒子，而且可能也不知道發生了什麼事情、為什麼兒子會變成這樣；媒體知道的可能都比他們還要多，但他們卻必須哭著、跪著，為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉，「別再追殺他們了吧！」
王至德律師也在臉書粉絲頁「法老王 - 王至德律師」發文表示，每次有重大刑事案件發生的時候，就會有人要求犯罪者的父母出來道歉，不知道這是不是抬灣獨有的特色，孩子犯罪，父母得出來道歉，如果沒有道歉的話，就會被網友肉搜，然後網暴。他提到，父母該為孩子負責到幾歲？目前是28歲梁育誌（長榮大學馬來西亞女大生案）的父母為他所犯下的惡行道歉，而台中瑪莎拉蒂惡少案中23歲犯嫌張敦量的父親也為兒子的犯行下跪道歉。
王至德表示，以法律人的角度來看這是很不可思議的，因為法律上的犯罪就是一人做事一人當，當當做事當當當，未成年人犯罪因為在民事賠償義務上父母還需負連帶賠償責任，所以認為父母也有責任，而要求父母道歉，或許還有一點點的立場，但是已經成年的子女犯錯，父母在法律上或事實上都對孩子沒有任何的管教權了，為什麼還可以要求父母道歉，他坦言不懂這一點。
王至德說，而且最奇怪的是大部分的類似案件中，根本沒有揭露父母是如何教養這個犯罪者的，網友們是憑哪一點可以指責是父母教養無方呢？就算是新聞記者，多少也是有一點點的依據才敢寫出一大篇新聞，怎麼常常瞧不起新聞記者的網友們自己反而是空口指責人家的父母教養不當呢？
他說，沒有父母會想要教養出一個犯罪者，至少絕大部分的正常父母不會，相信張文的父母也不會，如果是自己的孩子犯下來這樣的犯行，自然是羞愧的，但是因此要求自己為已成年多年的孩子道歉，自己也無法接受。人只應該對自己能控制的事情負責，對於一個已經成年而對其無管教權的子女，我們能有什麼控制能力呢？既然沒有辦法控制，又為何可以要求父母對這樣的子女負責？這跟古代的誅連九族也相去不遠
網友看後紛紛留言表示「話說匯錢給小孩過生活，這樣合乎常理不違法吧，但對肇事者的父母來說不見得幫的上受害者什麼忙，終究還是道義上的責任，畢竟是自己的小孩殺了人」、「看到爸爸媽媽在媒體前面下跪那幕，真的鼻酸」、「每次看到這種理盲又濫情的民眾，沒辦法好好理性討論都覺得很疲勞」、「真的不需要禍及他的家人，難道他父母願意花27年養出ㄧ個殺人犯嗎？」、「大家可以很理性的不去追殺他的父母，但，一定要呼籲有孩子的人，多多關心孩子，或許你的一些些關懷都可以避免孩子走上這樣的路」。
但是也有網友不認同巴毛律師的意見，留言反駁「她兒子是智障嗎？是肢障嗎？所以沒收入嗎？都不是啊，好手好腳的，吃的比誰都胖、練得比誰都壯！她兒子是5歲、15歲離家嗎？所以沒收入嗎？不是啊，25歲了耶，持續給這種廢材匯款近百萬耶！她兒子是在求學、在創業嗎？所以沒收人嗎？不是啊，她都知道她兒子故意退訓、教召不到被通緝耶。綜上三點，哪對正常的父母，不把這種廢渣斷金援、拖回來關起來教訓，反而是匯錢讓他被通緝、無業在外租屋浪費錢爽爽過啊？」、「養不教，父之過」、「沒聯絡一直匯錢真的是給錢了事，沒有關心孩子狀況才會出現問題」。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
