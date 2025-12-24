張文父母下跪道歉 律師點2關鍵：別再追殺他們了吧

張文的父母在龐大的輿論壓力下出面下跪致歉。（圖／東森新聞）





隨機殺人案嫌犯張文日前在台北捷運發動隨機攻擊，造成4人死亡、11人受傷，事件震驚社會，也引發各界高度關注。案發後，張文的父母在龐大的輿論壓力下出面下跪致歉。不過，律師陳宇安指出，張文已成年且離家多年，父母難以掌握其行為，外界不應究責家屬。

輿論矛頭指向張文家屬

陳宇安昨（24）日在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，張文已年滿27歲，屬於成年人，且已離家兩年多，與家人聯繫甚少，父母實際上並不清楚他的生活狀況與行為，因此不禁質疑，為何社會輿論要將矛頭指向張文的父母。

廣告 廣告

針對外界質疑張文與家中幾乎未聯絡，母親卻仍匯款給他的情況，陳宇安指出，是否聯絡與是否給予金錢支持本就是兩回事。她認為，即便親子關係緊張或孩子離家在外，許多父母仍會因不捨而提供經濟協助，母親只是將錢匯給一名在外生活的兒子，這在現實中相當常見，並不令人意外。

陳宇安也強調，張文母親並不知道兒子有任何犯罪計畫，卻被外界形容成「資助犯罪」，這樣的說法並不公平。她提到，看到張文父母出面下跪道歉的畫面，讓她聯想到多年前一名台灣留學生在日本犯下殺人案，當時其父親身為知名日本料理店老闆，同樣哭著為兒子的行為道歉。

陳宇安表示，這些父母同樣承受失去孩子的痛苦，「可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變這樣」，甚至媒體所掌握的資訊都可能比家屬更多，「但他們必須哭著跪著，為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉，別再追殺他們了吧。」

貼文曝光後，引來網友議論紛紛，表示「成年人要為自己行為負責…今天就算祂還活著！一堆無理的還是要祂父母負責」、「真的不需要禍及他的家人，難道他父母願意花27年養出ㄧ個殺人犯嗎？」、「看到爸爸媽媽在媒體前面下跪那幕，真的鼻酸」。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

破案關鍵！張文電競筆電「48位數」金鑰難破解 原廠也沒法

快訊／還原張文犯案現場 檢警「VR辦案」重建中山商圈

張文原想建「2前進基地」 同步訂房僅1家成功原因曝

