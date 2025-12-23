張文父母下跪道歉「犯下滔天大禍」：對不起受害人、家屬及社會大眾

張文父母下跪道歉。林煒凱攝

台北市「1219隨機殺人事件」嫌犯張文今（23日）下午在二殯解剖遺體釐清死因，張文父母上午先行現身相驗暨解剖中心，兩人全程戴著口罩、帽子，神情沉重。解剖程序結束後，張文父母在解剖中心門口向受害人、家屬及社會大眾下跪道歉，並強調接下來會全力配合司法調查。

本案發生於19日晚間，27歲張文先是在捷運台北車站站區內丟擲煙霧彈、持刀殺害試圖阻擋的民眾余家昶，隨即轉往中山站商圈繼續犯案，沿途再度持刀隨機攻擊路人，導致37歲蕭姓騎士、逛街的王姓男子死亡，全案總計4死11傷。

警方今日證實，張文與父母已近2年未聯繫，但平時沒有穩定工作，生活費主要靠母親接濟，父母發現他停車費、電話費未繳時，也會代為處理。張文母親近2年來固定每季匯款3萬元，近3年累計資助金額約82萬。

下午4點半，解剖程序結束，張文父母步出解剖中心，張爸爸神情凝重對媒體發言，「我們是張文的爸爸媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此向大家說對不起」，兩人隨即下跪，並稱「對不起⋯對不起，接下來我們會全力配合司法調查」，之後快閃離開，沒有回答現場媒體的提問。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



