張文父母下跪道歉！眾人看照片卻哭了：全天下沒有爸媽要花20年養殺人犯

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨（23）日下午2時許，張文的遺體在北市懷愛館解剖，以釐清確切死因及採集檢體看是否有毒物反應等，解剖歷經約2小時多結束，張文父母步出解剖室後，「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉，然而這幕卻引發眾人感慨，許多人想起《我們與惡的距離》中的經典台詞，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」。

廣告 廣告

23日張文父母首度受訪，面對媒體大眾連說4次對不起，張文爸爸表示，「大家好，我們張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起，對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位，接下來我們會全力配合司法的調查，謝謝各位」，並當場下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

面對早已成年犯案的兇嫌，事發後父母出面下跪，替兒子犯下的滔天大罪向社會大眾道歉，許多網友立刻想到台劇《我們與惡的距離》，劇中謝瓊煖所飾演的角色、兇嫌的媽媽所說的經典台詞，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」。

因此面對張文父母下跪的畫面，許多網友的第一反應並非謾罵，而是表示「看到這張照片我竟然想哭，成年人了當然要為自己負責，父母是無辜的說也心酸」、「結果人走了，讓爸爸媽媽收拾爛攤子，在這邊跟大眾下跪。不管外界理不理解，一輩子活在自責與歉疚，抬不起頭，活著的人比走的人還難受」、「看到父母下跪真的很心酸」、「沒有人會花20年去養出一個殺人犯，像余媽媽說的那樣，不要再苛責他們了，希望他們可以放下，好好的生活下去吧」、「一個 27 歲的人，早就該為自己的選擇負責，卻還要讓年邁的父母站出來承擔後果」。

更多三立新聞網報導

張文第3波攻擊？爆訂另家旅館「12/25連住3天」 未完成付款訂單遭取消

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

張文高職餐飲科「考上資工系」成績很好？他嘆：該思考1問題

張文隔玻璃張望！星巴克店員秒「關鐵捲門」救眾人 前警察：很好的範例

