張文父母下跪道歉！網憶11年前「鄭捷雙親跪地」蕭彤雯還原真相

記者徐珮華／綜合報導

27歲張文19日在北捷犯下隨機攻擊案件，造成包括自己在內共4死11傷，其父母昨（24）日出面代兒下跪道歉，畫面令人鼻酸。回顧11年前同樣發生於北捷的隨機殺人事件，不少網友誤以為兇手鄭捷父母未下跪致歉。對此，前主播蕭彤雯還原真相，直言：「當年也有跪。當時要他們跪的，是圍觀民眾。」

張文父母鞠躬下跪，代替兒子向社會大眾致歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

蕭彤雯透露，當年鄭捷雙親因為太過害怕一度神隱，直到罹難者頭七當天，才在民代陪同下現身事故地點捷運江子翠站獻花道歉。她回憶，兩人在民眾要求下下跪致歉，其中鄭捷父親更一邊痛哭、一邊念完道歉聲明。即使事隔多年，她再度回想當時情景，仍感到遺憾與難受。

廣告 廣告

蕭彤雯還原鄭捷父母下跪真相。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

11年後相似場景再次重演，警方進一步追查張文金流狀況，發現其母親3年來共金援他新台幣82萬元。針對外界直指母親形同此案幫兇，蕭彤雯無奈表示「大概沒有一位母親，面對兒子跟家裡請求支援生活費，會想到他其實是要策劃這樣一起人神共憤的大案子吧」，但也認為身為父母難辭其咎。

更多三立新聞網報導

王ADEN工作再-1！才遭台北宜蘭跨年除名 臭臉公審風波「校唱也掰了」

獨家／張文隨機攻擊4死！台派女星昔讚「台灣超棒」認：從未懷疑美好

王ADEN校唱臭臉「挨轟公審學生」痛失跨年演出！本人回應了

余家昶高齡母婉拒捐款！杜汶澤「公開背後原因」致敬：你也是英雄

