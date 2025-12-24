張文父母下跪道歉！網重提鄭捷雙親往事 蕭彤雯揭真相

張文父母下跪道歉，前主播蕭彤雯發聲。（圖／東森新聞、翻攝自蕭彤雯臉書）





捷運台北車站、中山站19日發生一起隨機殺人，釀成4死的悲劇，凶手張文父母昨（23）日出面向死、傷者及社會大眾下跪道歉。對此，前主播蕭彤雯表示，這幾天陸續看到有人提到2014年鄭捷的事件，誤以為他的父母並未下跪道歉，她也還原當時狀況。

蕭彤雯對於當年的事件印象深刻，鄭捷的父母因為太害怕躲了好幾天，最後在民代的陪同下，於罹難者頭七當天在捷運江子翠站獻花道歉，「過程中有人大喊『跪下！』，兩位老人家就跪了。老父親是跪著，邊痛哭邊念完手中的道歉聲明。」蕭彤雯回顧當時情況，依然覺得遺憾且難受。

廣告 廣告

蕭彤雯也提到，警方調查後發現張媽媽在3年內金援兒子80多萬，讓不少人認為這個舉動就是「幫凶」，她感嘆「我想，大概沒有一位母親，面對兒子跟家裡請求支援生活費，會想到他其實是要策劃這樣一起人神共憤的大案子吧。」不過蕭彤雯也直言，「身為父母，難辭其咎。」



【更多東森娛樂報導】

●北捷隨機殺人4死！葛仲珊心疼受害者家屬：真的很難過

●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

●校唱公審女學生惹議！王ADEN「遭除名台北跨年」217字發聲了

