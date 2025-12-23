張文父母下跪道歉...連說多次「對不起」：接下來會全力配合司法調查

台北市19日發生隨機攻擊事件，全案含兇嫌張文共4人死亡。檢方今（23日）下午2時在二殯解剖張文遺體，張文父母也現身。面對大批媒體，張文父母先是鞠躬道歉，表示張文所犯滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成的傷害、痛苦，「我們想在此跟大家說對不起」。爾後，倆人下跪再度道歉，並表示會全力配合司法調查。

張文隨機攻擊案件發生至今已經4天，張文父母今日現身道歉。張文父親哽咽表示，「大家好我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害及對受害人及家屬造成無法彌補的傷害、痛苦，我們想在此和大家說『對不起』」。

廣告 廣告

隨後，張文父親牽著妻子的手，倆人下跪道歉，並連說好幾聲「對不起」，表示「接下來會全力配合司法調查」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

張文案是城市壓力測試？沈伯洋指多數隨機殺人案都有強大動機「但此案沒有」…直言台北市「首都韌性低」：黑熊學院提供免費民防課程卻遭北市府打壓

張文「郵局存摺只剩39元」且2年內僅14筆金額存入...四叉貓指「受對岸指使可能性低」：收買網紅去罵人的月薪都不止這些了！