台北捷運台北車站、中山站周邊發生隨機殺人案，凶嫌張文遺體二十三日在北市懷愛館進行解剖，結束後，張文父母出面下跪向社會大眾致歉。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

四死十一傷的台北捷運隨機攻擊案震驚全台，為進一步釐清凶嫌張文的死因及確認體內是否含有毒藥物反應，檢警二十三日下午進行遺體解剖。張文父母現身配合相驗程序，並在結束後面對媒體鏡頭鞠躬、下跪，哽咽連說三聲「對不起」，向社會大眾及受害者家屬致上最深歉意，隨後表示將全力配合後續司法調查。

張文父母頭戴漁夫帽、鴨舌帽及口罩，神情低調哀戚，未發一語直接步入解剖室。下午四時三十分許，張文父母步出解剖室。

面對大批媒體包圍，張父神色悲傷地打破沈默，表示兒子張文犯下了滔天大禍，對社會造成嚴重損害，更對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害與痛苦。語畢，張父牽著張母，兩人在媒體鏡頭前深深鞠躬並下跪，連聲說道「對不起」。

現場媒體追問關於案發前曾匯款四十五萬元給兒子，以及斷絕聯繫後是否知悉其狀況等疑點，兩人皆未回應，僅強調會全力配合司法調查，隨即搭車離去。

另在此次事件中，五十七歲的死者余家昶因挺身阻止凶嫌投擲汽油彈而犧牲，余家高齡八旬老母親二十三日受訪表示，她不怨恨張文，推測凶嫌內心可能承受極大壓力才走上絕路，兒子與其無冤無仇卻不幸遇難，她只能試著放下仇恨。她更懇切呼籲社會大眾，切勿再去指責張文的父母，並祝福對方能放下重擔，平安過日子。

余母坦言，雖然失去愛子心真的很痛，但從新聞得知兒子救了許多人，她深感安慰並以兒子為榮。但也她感慨環境已不如以往安全，呼籲民眾外出要提高警覺，同時期盼政府能有所作為。目前她心中唯一的願望，是讓英勇犧牲的兒子入祀忠烈祠，願菩薩接引，以此告慰他在天之靈。